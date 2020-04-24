Himmet Ne Demek? Tdk'ya Göre Himmet Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Himmet kelimesi Arapçadan gelen bir sözcüktür. Türkçedeki anlamı ise ‘yardım,’ şeklinde tabir edilir. İsim olarak ve erkek çocukları için kullanılan güzel bir ad olarak öne çıkıyor.

Himmet Ne Demek?



Himmet dini yönden güçlü ve İslami açıdan önemi olan bir kelimedir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı ‘yardım’ biçiminde geçer. Ancak bu anlamın temeli daha çok ‘manevi yardım’ olarak bilinmektedir. İnsanlara hasıl olan gönülden ve kalpten yapılan yardımlar şeklinde ifade edilmektedir. İslami açıdan çok önemli bir yeri olan Himmet, aynı zamanda Türkçe içerisinde erkek çocukları için isim olarak değerlendirilir.



TDK'ya Göre Himmet Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?



Himmet etmek sözcük grubu Himmet kelimesinden türemiş olarak Türkçede amaca uygun farklı zamanlarda kullanılır. TDK’ya göre Himmet etmek kelimesi ‘yardım etmek’ ya da ‘emek vermek’ olarak geçmekte ve kullanılmaktadır. Bu kelimeyi her iki anlam üzerinden de kullanmak mümkün. Özellikle herhangi bir durum karşısında ya da bir kişiye manevi yönden yardım anlamına geldiği dile getirebilir. Günümüz Türkçesinde çok fazla kullanılmasa bile yazılı kaynaklarda ve benzeri yerlerde sıkça karşılaşılan sözcüklerdir.