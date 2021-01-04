Hivda İsminin Anlamı Nedir? Hivda Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Kürtçe olan ve oldukça değerli bir isim olarak ön plana çıkan Hivda isminin anlamı ile özgün yapısı eşliğinde pek çok ailenin ilgisini çekmiş durumda. Kız çocuklarına hitap eden güzel bir anlamı olması ile beraber, okunuşu ve telaffuzu üzerinden de hoş bir etki yaratan isimler arasında geliyor.



Hivda Ne Demek?



Hivda Kürtçe üzerinden Türkçeye çevirdiği zaman anlam olarak, ‘ay doğdu’ şeklinde ifade edilmektedir. Ayın doğumunu simgeleyen ve aynı zamanda o andaki güzel görüntüsünü yansıtan Hivda, böylesi bir mana üzerinden kız çocukları için değerlendirilecek en etkili adlardan biridir. Ayrıca bu güzel isim tek başına güzel bir etki yaratırken başka isimler üzerinden de bir araya getirilebilir.



Hivda İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Hivda isminin Kur'an'da geçip geçmediği minik yavrusuna bu ismi vermek isteyen anne ve babaların araştırmış olduğu konulardan biridir. Bu değerli ve güzel isim Kur'an'da geçmemektedir. Eğer özgün ve yeni bir isim arayışı içerisinde iseniz, kız çocuğunuz adına değerlendirebileceğiniz güzel isimler arasında hivda geliyor. Listeye ekleyebilir ve değerlendirmeye alabilirsiniz.