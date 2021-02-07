Holigan Ne Demek? (Tdk) Holigan Olmak, Holigan Kişi Ve Holigan Taraftar Nedir?

Tüm vatandaşlar holigan kelimesini günlük hayatlarında sık sık kullanır. Gerek sosyal medyada gerekse günlük hayatta uzun süredir dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Tabi ki de Türk dil kurumuna göre çok farklı anlamı da vardır. Bu nedenler kökeni de pek çok farklı bir durum olabilmektedir.



Holigan Ne Demek? (TDK)



Holigan kelime fanatizmi destekleyen kişiler için kullanılır. Yani holigan Türk dil kurumuna göre fanatik ve bir konuda aşırı tutkun demektir. Bu tutkunun çevreye zarar vermesi de söz konusudur.



Holigan Kişi ve Taraftar Ne Demektir?



Holigan kelimesi futbol ile bağdaştırılır. Bir futbol takımında aşırı bağlı olan kişiye holigan denir. Yani holigan kişi ya da taraftar bağlı olduğuna aşırı tutunur. Bu durum da holigan kavramı ona yakıştırılır.