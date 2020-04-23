Hristiyan Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Hırıstiyan Mı Yoksa Hristiyan Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
Hristiyanlık, Kutsal Kitap’ta yazılanlara ve İsa Mesih’e inanmayı temel alan büyük bir dindir. Bu kapsamda Hristiyan kelimesi de günlük yaşamda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Konuyla alakalı olarak; Hristiyan nasıl yazılır, TDK sözlüğünde tanımlaması var mıdır ve eş anlamlısı var mıdır tarzında sorular sorulmaktadır. Sizler için oldukça fala sorulan bu soruların cevaplarını derledik.
Türkçede bazı kelimelerin yazımı konusunda bazı kafa karışıklıkları yaşanmaktadır. Hristiyan sözcüğü de bu sözcükler arasında yer almaktadır.
Hristiyan Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Bazı insanlar Hristiyan kelimesinin bu şekilde mi yoksa Hırıstiyan şeklinde mi yazıldığını araştırmaktadır. Bu kapsamda TDK sözlüğünde yer alan bilgilere göre kelimenin Hristiyan şeklinde yazıldığı görülmektedir.
Hristiyan Nedir?
Hristiyanlık, dünya üzerinde kabul görmüş büyük dinler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Hz. İsa’nın dinine inanan kişilere de Hristiyan denilmektedir.
Hristiyan Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Hristiyan kelimesiyle ilgili pek çok cümle gün içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda kelimenin doğru yazımına aşağıdaki örnekler verilebilmektedir.
- Hırıstiyan kelimesinin kökeni Yunancaya dayanmaktadır. (YANLIŞ)
- Vaftiz töreni Hristiyanlar tarafından yapılan ibadetler arasındadır. (DOĞRU)