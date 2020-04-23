Türkçede bazı kelimelerin yazımı konusunda bazı kafa karışıklıkları yaşanmaktadır. Hristiyan sözcüğü de bu sözcükler arasında yer almaktadır.



Hristiyan Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Bazı insanlar Hristiyan kelimesinin bu şekilde mi yoksa Hırıstiyan şeklinde mi yazıldığını araştırmaktadır. Bu kapsamda TDK sözlüğünde yer alan bilgilere göre kelimenin Hristiyan şeklinde yazıldığı görülmektedir.



Hristiyan Nedir?



Hristiyanlık, dünya üzerinde kabul görmüş büyük dinler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Hz. İsa’nın dinine inanan kişilere de Hristiyan denilmektedir.



Hristiyan Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Hristiyan kelimesiyle ilgili pek çok cümle gün içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda kelimenin doğru yazımına aşağıdaki örnekler verilebilmektedir.



- Hırıstiyan kelimesinin kökeni Yunancaya dayanmaktadır. (YANLIŞ)



- Vaftiz töreni Hristiyanlar tarafından yapılan ibadetler arasındadır. (DOĞRU)