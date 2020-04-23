Hümanist Ne Demek? Hümanist Düşünmek Ve Hümanist Yaklaşım Nedir?

Hümanist kelimesini daha çok bu kişi çok hümanist şeklinde bir sıfat olarak kullanırız. Hümanist kelimesi Fransızca kökenlidir. Siz de kelimenin anlamını öğrenmek ve günlük hayatınızda kullanmak ister misiniz?



Hümanist Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Hümanist kelimesi insancıl, beşeriyetçi, insan odaklı, insan merkezli anlamlarına gelmektedir. Hümanist insanlar otorite karşısından insanı özgürleştirme çabasında olan ve insanı merkeze koyarak insan menfaatini ön planda tutan insanlardır.



Hümanist düşünmek de paralel şekilde hümanist bir bakış açısına sahip olarak insancıl ve beşeri bir yaklaşım ile düşünmek demektir.



Hümanist yaklaşım da olaylara hümanist bir bakış açısı ile yaklaşmayı hümanist anlayışa sahip olmayı ifade eder. Hümanizm aslında insanın hayat anlayışını ifade eden bir kavramdır. Hümanist bir yaklaşıma sahip olanlar, dünyaya insan merkezci bir gözlükten bakarlar. İnsanın özgürleşmesi ve menfaatlerinin korunması lehinde düşünürler.