Hüsra İsminin Anlamı Nedir? Hüsra Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Türkiye’de yaklaşık 15 bin kişide bulunan Hüsra isminin anlamı sol taraftır. Hüsra ismi yalnızca kız çocuklar için kullanılmakta ve ismin rengi pembe olarak geçmektedir.



Hüsra Ne Demek?



Arapça kökenli bir isim olan Hüsra ismi sol el ve sol taraf anlamına gelmektedir. Hüsra ismine sahip olan kişiler genel olarak iyi kalpli ve yardımlaşmayı seven kişiler olarak bilinmektedir. Öte yandan Türkiye’de en fazla Hüsra ismine sahip olan ilimiz İstanbul’dur. Hüsra isimli kişiler aynı zamanda çok çalışmayı seven bireyler olarak bilinmekte ve yardıma muhtacı olan kişiler için büyük mücadele verdikleri görülmektedir. Hüsra ismi için merak edilen bir diğer konu ise ismin kuranda geçip geçmediği konusudur.



Hüsra İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Dünyaya ilk kez adım atacak oldukları kız bebeği için Hüsra ismini koymayı düşünen ebeveynler, Hüsra isminin kuranda yer alıp almadığını öğrenmek istemekte ve bunun için araştırma içerisine girmektedirler. Kuran-ı Kerim’in farklı ayetlerine bakıldığında Hüsra isminin geçtiği görülmüyor. Ancak ismin anlamının kötü olmaması sebebi ile bu ismi çocuğunuza koymanızda da herhangi bir sakınca bulunmuyor.