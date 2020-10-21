İbn Haldun Üniversitesi külliyesi açıldı

Başakşehir’de klasik Türk mimarisi örnek alınarak inşa edilen yeni külliye ile İHÜ, teknolojik imkânlarla donatılan modern fakülte binaları, kongre ve konferans salonları, yurtları, kütüphanesi, 65 bin metrekareye ulaşan yeşil alanları, spor sahaları ve sosyal donatılarıyla tam anlamıyla “kampüs üniversitesi” kimliğine kavuşmuş bulunuyor.

Külliye’nin 1. fazında inşası tamamlanan mevcut binalarda 101 sınıf var. 4 bilgisayar ve 1 de psikoloji laboratuvarı bulunan külliyede, 2 amfi, 412 kişilik konferans salonu, öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin sosyal faaliyetlerinde kullanımı için 837 metrekarelik kapalı bir alan yer alıyor. “Engelsiz Üniversite” kriterlerine uygun olarak inşa edilen külliyenin inşası süren bölümlerinde ise Öğrenci Yaşam Merkezi; içinde yüzme havuzu, okçuluk, güreş salonu gibi alanların yer alacağı spor merkezi; yeni yurt binaları ve hobi bahçeleri gibi öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri birimlerin yapılması planlanıyor.

Sosyal bilimlere odaklandı

Toplantıda yaptığı konuşmada, sosyal bilimlere önem verdiklerine ve bu alanda araştırma üniversitesi olmayı hedeflediklerine dikkat çeken Rektör Şentürk, “Biz araştırma üniversitesi kurarak, ülkemizde üstün eğitime sahip, uzmanlaşmış, akademisyenler yetiştirmeyi ve bu alanlardaki açığı kapatmayı hedefliyoruz. Master, doktora öğrencilerimiz, araştırmalarıyla bu ülkenin toplumsal, ekonomik, eğitim gibi alanlardaki sorunları üzerinde araştırmalar yapacak, sorunlara çözümler getirmeye çalışacaklar” dedi. Özellikle sosyal bilimler alanında doktoralı uzmanlar yetiştirerek, akademik alanda katkı yapmayı hedeflediklerini kaydeden Şentürk, diğer amaçlarının da batı merkezli sosyal bilimleri Türkiye’ye ithal etmek yerine, Türk toplumunun kültür yapısına, tarihine, ahlakına, dinine uygun sosyal bilimler inşa etmek olduğunun altını çizdi.

Yönetim Bilimleri, İletişim, Eğitim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, İslami İlimler ve Hukuk fakültelerinde lisans eğitimi veren üniversite, aralarında Klinik Psikoloji, Temel İslam Bilimleri, Felsefe, Hava Taşımacılığı, Medeniyet Araştırmaları, Özel Hukuk gibi programların da bulunduğu 25’in üzerinde lisansüstü program sunuyor.

Gerçek anlamda vakıf üniversitesi olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Şentürk, lisans öğrencilerinin tümünü burslu aldıklarını, lisansüstü programlarda da burs verdiklerini söyledi. Öğrencilerinin yüzde 45’inin lisans öğrencisi olduğuna, yüzde 65’inin ise lisansüstü programlarda yer aldığına değinen Şentürk, hedeflerinin lisansüstü programlardaki öğrenci sayısını yüzde 75’e çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi. l AYSEL BOZAN YILMAZ