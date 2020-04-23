İddia Nasıl Yazılır? TDK sözlükte İddia Mı Yoksa İddaa Olarak Mı Yazıyor? İddia Kelimesinin Doğru Yazılışı

İddia kelimesinin bazı insanlar tarafından iddaa ya da idda şeklinde yazıldığı görülmektedir. Bu konudaki yanılgıların giderilmesi için bakılması gereken kaynak ise TDK yayınlarıdır.

İddia TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

TDK kılavuz ve sözlüğüne bakılarak akla takılan bir kelimenin yazılışı öğrenilebilmektedir. Bu kapsamda “iddia” bu kelimenin dil kurallarına uygun yazılışı olarak kabul edilmektedir.

İddia Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

İddiaya girerim ki; bu sabah da işe geç kalacak.

Bugünkü maçın iddia oranları gazeteye verilmiş mi?

İddiayı kazandığıma göre, akşama yemek sözünü tutman gerekecek.

İddia Nedir?

TDK sözlüğünde iddia, bir hukuk terimi olarak ifade edilmekte ve “sav” olarak tanımlanmaktadır. Ancak bunun yanı sıra, kendinde olmayan bir kabiliyeti, var gibi gösterme durumu da iddia olarak nitelendirilmektedir.