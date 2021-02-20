İhtarname Nedir, Ne İşe Yarar? İhtarname Nasıl Çekilir?

İhtarname anayasal bir haktır ve herkes tarafından çekilebilir Avukat tutmak ya da noter aracılığıyla göndermek şart değildir. Ancak daha güvenli olması ve mahkemede delil olarak kabul edilmesi için ihtarnamenin noter aracılığıyla gönderilmesi önerilir. Bu sayede alacaklı, daha sonra kurulacak olan mahkemede, söz konusu kişi ya da kurumu protesto çekerek uyardığını kanıtlayabilir.



İhtarname Nedir?



İhtarname, hizmet ya da ücret talep içmek için kişi ve kurumlara gönderilen resmi yazılardır. İhtarnameler alacaklıdan borçluya ya da ödeme yapılmasına rağmen sözleşmeye uymayan ve söz konusu işi yapmayan yükleniciye çekilebilir.



Eğer kişi taahhüt edilen ödemeyi ya da hizmeti alamazsa mahkemeye başvurabilir.



İhtarname Ne İşe Yarar?



İhtarname, kişinin muhatabına sorumluluklarını ya da borcunu hatırlatmak için de çekilebilir. Örneğin bir yazar, kitabını çıkardığı yayıneviyle bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşmede yer alan bir maddeye göre kitap 2. baskıya girdiği takdirde, yayınevi yazara %8 oranında telif ödeyecektir. Kitap 2. baskıya girdiği halde söz konusu ödeme yapılmazsa, yazar yayınevine ihtarname gönderip ödeme talep edebilir.



İhtarname Nasıl Çekilir?



İhtarnamenin en üst kısmına muhatabın adı ve adresi yazılır. Daha sonra ihtarı gönderin kişinin bilgileri şu sırayla yazılmalıdır: Ad / Soy Ad / Adres Bilgileri / Tarih ve talep edilen ücret ya da hizmet.



İhtarnameyi çeken kişi en alt kısma tekrar adını soyadını yazıp imzasını atar. İhtarnameler hem noter aracılığıyla hem de APS ile gönderilebilir. Yaklaşık 2 -3 gün içerisinde