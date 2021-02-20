İkinci Öğretim Nedir? İkinci Öğretim Ders Saatleri İle Avantajları Ve Dezavantajları Nelerdir?

İkinci öğretim, örgün eğitim programlarının dışında kalan zaman diliminde verilen eğitimdir. Örgün eğitime kıyasla daha düşük puanlara sahiptir.



İkinci Öğretim Nedir?



İkinci öğretim, çeşitli eğitim programlarında verilen derslerin akşam saatlerinde olmasıdır. Eğitim içeriği aynı olmasına rağmen daha düşük puanla eğitim alınmasını sağlar. Örgün eğitimle aralarında bulunan farklardan biri, ikinci öğretim öğrencilerinin harç ücreti ödemesi gerekir.



İkinci öğretim ile örgün öğretim bölümlerinde okuyan öğrencilerin diplomaları aynıdır. Yalnızca ders aldıkları saatler gündüz ve akşam olarak fark gösterir. Bu bağlamda, ikinci öğretimin avantajları ile dezavantajları bulunur.



İkinci Öğretim Ders Saatleri ile Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?



İkinci öğretimde eğitim gören öğrencilerin ders saatleri üniversiteler tarafından belirlenir. Ancak genellikle 17.00 civarında başlayan ve 20.00 saatlerinde biten dersler bulunur. Eğitim verilen programa göre 15.00’da başlayan dersler de bulunabilir ancak ders saatleri sabah erken vakitlerde olmaz.



İkinci öğretimin avantajları arasında daha düşük puanlı olması bulunur. Ders sayıları normal eğitimle aynıdır, bu nedenle dersi veren hocalar da aynıdır. Yani ikinci öğretimde okumak, eğitim kalitesinde düşüşe neden olmaz. Hem okumak hem çalışmak isteyen öğrenciler için gündüz saatlerinin boş olmasını sağlar.



İkinci öğretimin dezavantajlarından ilki eğitim için ödenen harç ücretidir. Her dönem yatırılması gereken harç miktarı 1000 ve 2000 TL arasında değişir. Diğer olumsuz yönleri arasında küçük şehirlerde ulaşım sıkıntısı yaşanabilir. Ayrıca bölümün ve üniversitenin düzenlediği etkinlikler erken saatlerde olabileceği için dersi bekleme süresi uzayabilir.