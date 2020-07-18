LGS 2020 taban puanları, yüzdelik dilimleri... Lise kontenjanları belli oldu mu?

LGS'ye giren 8. sınıf öğrencileri bekledikleri sonuçlara 16 Temmuz'da ulaştı. Şimdi sırada tercihler var. Lise adayları harıl harıl LGS kılavuzunu incelerken Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liseleri tercih listelerini kontrol ediyor. Özellikle de taban puanları ve kontenjanlar inceleniyor.

2020 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 16 Temmuz'da yaptığı duyuruya göre LGS tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

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E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E- OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ