İlk Çağ Nedir? İlk Çağ Filozofları Kimlerdir?

Antik Dönemin son yıllarını da kapsayan İlk Çağ'da birçok felsefe akımı ortaya çıktı. Bu akımların başında Epikurcülük, Platonizm, Septisizm, Atomculuk Felsefesi ve Rasyonalizm gelir. İlk Çağ'da da günümüzde olduğu gibi filozoflar ''idealist'' ve ''materyalist'' olmak üzere ikiye ayrılıyordu. İdealizmin temelinde Tanrı inancı var iken, materyalizmde maddenin ezeli olduğu görüşü hakimdir.



İlk Çağ Nedir?



Uygarlığın başlangıcı sayılan İlk Çağ'da Mezopotamya'da birçok devlet kuruldu. Bu devletlerin başında Babilliler, Sümerler ve Akadlar geliyor. Bu dönemde para ve takvimin kullanımı yaygınlaştı. Kurulan devletlerin imparatorluğa dönüşmesi ile birlikte köle ticareti başladı.



İlk Çağ Filozofları



1- Sokrates:



Sokrates, en ünlü İlk Çağ filozoflarının başında geliyor. ''Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir'' sözüyle tanınan düşünür, Yunanların çok tanrılı dinlerini eleştirmiş ve idama mahkum edilmiştir. Rasyonalizm akımının kurucusu kabul edilen Sokrates, her insanın özünde iyi olduğunu savunmuştur. Dönemin filozoflarını da eleştiren düşünür konuşmalarında, ahlak, adalet, Tanrı ve ruh gibi konulara değinmiştir.



2- Platon:



Sokrates'in öğrencisi olan Platon, modern felsefeye yön veren İlk Çağ filozoflarından biridir. Devlet adlı kitabında, ülke yönetiminin nasıl olması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Evreni ''idealar dünyası'' ve ''nesneler dünyası'' olarak ikiye ayırmıştır. İdealizm akımının kurucusudur. Sonraki yıllarda Alman İdealizmi ve Yeni Platonculuk gibi akımların doğmasında etkili olmuştur. Diğer önemli eserleri: Phaidros, Ruh Üzerine, Şölen, Sokrates'in Savunması ve Gorgias.



3- Thales



Astronomiyle de ilgilenen Thales, güneş ve ay tutulması üzerine eserler kaleme aldı. ''Her şeyin nedeni Su'dur'' ve ''Varlığın özü Su'dur'' filozofun en ünlü sözleri arasında yer alır. Ona göre, evrendeki her şey sürekli devinim halindedir. Bu nedenle mutlak gerçeklikten ve doğruluktan bahsetmek mümkün değildir.



4- Aristoteles:



Platon'un öğrencisi olan Aristoteles, sadece felsefe ile sınırlı kalmamış, mantık, astronomi, fizik ve müzik gibi alanlarda da eserler kaleme almıştır. ''Doğuştan gelen bilgi'' kuramını reddeder. Ona göre insan bilgi ile doğsaydı zıt görüşler ortaya çıkmazdı. Yunan filozofun en önemli eserleri şunlardır: Poetika, Ruh Hakkında, Atinalıların Devleti, Retorik ve Metafizik.



5- Diyojen



Kinizm akımının kurucusu olan Diyojen'e göre, insan, öleceğini bildiği bir dünyada çok fazla şey talep etmemelidir. Onun felsefesinde ''bilgi'' ve ''varlık'' kavramları önemli bir yer tutar. Kişinin her koşulda özgür olabileceğini savunan filozo ''Sinoplu Diyojen'' adıyla da bilinir.



İlk Çağda yaşayan diğer önemli filozoflar: Aristtippos, Parmenides, Heraklitos, Pythagoras, Anaksimandors, Anaksagoras.