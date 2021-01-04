İlker İsminin Anlamı Nedir? İlker Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Türkçeye uzanan ve birçok farklı Türk toplumunda kullanılan İlker ismi, iki farklı kelime üzerinden ele alınarak birleşmiş bir isimdir. Bunlardan biri, ‘ilk’ diğeri ise ‘er’ olarak öne çıkıyor. Her ikisi bir araya gelmek suretiyle farklı ve özel bir anlam sunmaktadır. Özellikle Türk gelenek ve göreneklerini en iyi şekilde yansıtan bir anlam ifade ettiğini de dile getirmek mümkün.



İlker Ne Demek?



Köklü bir tarihe sahip olan ve birçok farklı Türk hükümdarlığında kullanılan İlker adı, ‘İlk doğan çocuk’ şeklinde ifade edilmekte ve bu biçimde kullanılmaktadır. Yani bir toplumda ya da bir kavimle o dönem ilk doğan çocuklar için verilen isim olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda askeriye bir anlamı ifade ettiği de söylenebilir.



İlker İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Oldukça eski bir tarihi adayan masadan yanı sıra İlker ismi Türkçe kökenli bir addır. Bunun yanı sıra pek çok aile bu isminin Kur'an'da geçip geçmediğini öğrenmek istiyor. İlker adı Kur'an'da yer almaz. Özellikle İlker isminin anlamı üzerinden en sevilen ve en ilgi gören adlardan biridir.