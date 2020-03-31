İmge Nedir? İmge Örnekleri Ve Türleri Nelerdir?

Edebiyatın hayatın içinden hem çok gerçek hem de kurgusal dünyaların yansımasını halka ulaştıran bir araçtır. Edebiyat sanatının olmazsa olmaz unsurları bulunur. Edebiyatın olmazsa olmaz unsurlarından biride imgedir.



İmge Nedir?



İmge kelime anlamı olarak hayal demektir. Şiirin özünü oluşturan ve şiiri şiir haline getiren en önemli unsurlardan biri imgedir. İmge ile sanatı ve imge ile şiirin ayrılmaz birer parça olduklarını savunan birçok görüş vardır. Sanat gerçek ve hayalin karışımından oluşur. İmgeler şiirin ana duvarlarından birini oluşturur.



İmge Türleri Nelerdir?



Dil sınırlı sayılarda kelimelerden oluşmaktadır. Sözcükler bir dilin tüm kelimelerinin büyük bir kısmını bir araya getirerek sözlük adında eserleri oluşturur. Türk Dil Kurumunun Türkçe’ de en kapsamlı şekilde kelime barındıran Büyük Türkçe Sözlüğünde tam olarak 616.767 adet kelime bulunmaktadır. Sözlük içerisinde yer alan bu kadar sözcük kişilerin duygularını, düşüncelerini ve hayal dünyalarını ifade edebilmeleri için yeterli değillerdir.



Oldukça büyük ve geniş olan bu evrendeki her şeyi ifade edebilecek kadar her şeyin karşılığının bulunabileceği kadar yeterli kelime yoktur. Bir insanın hayal dünyasının ve düşüncelerinin sınırları yoktur.



Şiir, edebiyat ve sanat kişilerin duygu, düşünce ve hayallerinin yansımasını oluşturur. Dillerdeki kelimeler yeteri kadar bu duygu, düşünceleri ve hayalleri kendi başlarına ifade edilemez. İşte tam bu noktada imgeler sanatçının kurtarıcı haline gelmektedir. İmge dilin kullanımındaki sınırların ve çerçevelerin ortadan kalkmasını sağlar.



İmgenin Oluşumu



İmgeler beş farklı duyu ile elde edilmiş olan tecrübelerin zihinde oluşan görüntülerin düşünsel resimlerini oluşturur. İmgeler ilk olarak şairin çevresini gözlemlemesi ile oluşmaya başlar. Şairin çevresi ile ve çevresinde bulunan bir nesneye karşı çeşitli bağlantılar kurar.



Doğayı gözlemleyen şair doğadan etkilenmiş fakat onun birebir aynısı olmayan yeni bir tasarım meydana getirir. Zihinlerde meydana gelen bu tasarımın karşılığı dış dünyada bulunmadığından özgün ve soyuttur. Zihinlerde yer alan bu özgün tasarımlar şiirlerde dil kullanılarak ifade edilmeye çalışılır bu da imgenin oluşum sürecidir.



İmge Örnekleri



Alev gibi dallarda durur kanlı bülbüller,

Bağdan bağa gezer çoban çeşmesi,

Bir şaraptı dudakların, gözlerin alev,

Gece, camlardan süzüyor beni bir göz misali

Sükutu ilmek ilmek örüyor avuçlarında,

Ellerinde demirden bir gül sanki canı gitmiş bir bülbül.