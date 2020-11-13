İngiltere’den burs kazandı

Atalay, bir yıl süreli bursla University College London’da Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim alacak. Her yıl 160 farklı ülkeden yaklaşık 70 bin kişinin başvurduğu burs, kariyerlerinin ortasında olan ve alanlarında ülke içi ve global düzeyde liderlik ve önderlik kapasitesi yüksek, az sayıda kişiye veriliyor.