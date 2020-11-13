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    HaberlerEğitim Haberleri İngiltere’den burs kazandı
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    13.11.2020 - 07:00 |

    İngiltere’den burs kazandı

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Eray Atalay, Birleşik Krallık’ın fonladığı lisansüstü eğitim bursu olan Chevening Bursu’nu kazandı.

    İngiltere’den burs kazandı

    Atalay, bir yıl süreli bursla University College London’da Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim alacak. Her yıl 160 farklı ülkeden yaklaşık 70 bin kişinin başvurduğu burs, kariyerlerinin ortasında olan ve alanlarında ülke içi ve global düzeyde liderlik ve önderlik kapasitesi yüksek, az sayıda kişiye veriliyor.

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