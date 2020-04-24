İnovasyon Nedir? İnovasyon Fikri Ne Demektir?

Dilimize, İngilizceden girmiş olan inovasyon kelimesi, teknolojik yenilik ve gelişim anlamına gelmektedir. 'Yenileşim' olarak da karşımıza çıkar.

İnovasyon nedir?

TDK'ya göre, inovasyon kelimesi teknolojik alanda yapılan her türlü yenilik demektir. Ancak inovasyon kelimesi, tek kelime ile anlatılamayacak kadar geniştir. Bazı kaynaklara göre inovasyon, bilim ve teknolojinin yaşamakta olunan topluma ve ekonomisine katkıda bulunacak şekilde yenilenmesi ve güçlendirilmesidir. Yaratıcılığın, ticari zeka ile birleştirilmesidir.

İnovasyon Fikri Ne Demektir?

İnovasyon fikri veya bir diğer deyişle, inovatif fikir demek, aslında 'yenilikçi iş fikri' demektir. Günümüzde hızla gelişmekte olan teknolojide, farklı ve topluma yararlı fikirler ortaya atan kişilere 'inovatif kişi' yani yaratıcı kişi adı verilmektedir. Bu inovatif kişilerin de ortaya çıkartmış olduğu fikirlere, 'inovasyon fikri'' adı verilir. İnovasyon fikri, tamamen hayal gücü ile ilgilidir. Her zaman gelişmeye ve yenilenmeye açıktır.