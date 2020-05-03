İntizar Ne Demek? Tdk'da İntizar Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK intizar kelimesi için, ‘Birinin gelmesini ve bir şeyin olmasını beklemek ya da gözleme,’ olarak tabir etmektedir. Herhangi bir durum karşısında o durumu beklemek şeklinde ifade edilebilir.



İntizar Ne Demek?



Herhangi bir şeyin olmasını ya da birinin gelmesini beklemek, gözlemek ‘İntizar’ olarak tanımlanmaktadır. TDK üzerinden anlamı bu şekilde ele alınır. İntizar kelimesi aynı zamanda alternatif bir anlamı üzerinden de kullanılmaktadır. Çok fazla tercih edilmese bile, ‘ilenmek ya da beddua etmek’ biçiminde de ifade edilmektedir. Ancak daha çok bir şeyi, bir durumu ya da bir kişiyi beklemek olarak kullanılır.



‘’Hastanede ilk günü ve ilk gecesi bu ümit ve intizar ile geçti.’’ Y. K. Karaosmanoğlu



TDK'da İntizar Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK açısından İntizar etmek kelimesine bakıldığı zaman ise, ‘beklemek, gözlemek’ anlamı ile beraber karşılık bulunmaktadır. İntizar aynı zamanda bir isim olarak da kullanılmaktadır. Genelde kız çocukları için ele alınan bir isim şeklinde değerlendirilir. Ancak günümüzde bu durum çok nadir olarak ele alınıyor. Bir durum ya da bir şeyi ve bir kişiyi beklemek olarak söylenebilecek intizar kelimesi, intizar etmek sözcük grubu üzerinden yazılı kaynaklarda daha çok öne çıkmaktadır.