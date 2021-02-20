İrtikap Nedir? İrtikap Suçu Örnekleri Nelerdir?

İrtikap ile rüşvet kelimesi birbirine yakın kavramlar olsa da tam olarak aynı anlama gelmez. Rüşvet suçunda taraflar eşittir. İrtikap suçunda ise, suçu işleyen kişi, karşı tarafın zor durumundan faydalandığı için daha üstün konumdadır.



İrtikap Nedir?



İrtikap kelimesinin sözlük anlamı, rüşvet almak, yiyicilik ve zimmetine para geçirmektir. Bir hukuk terimi olan irtikap sözcüğünün doğru anlaşılabilmesi için üç farklı türünü bilmek gerekir.



1- İcbar yoluyla irtikap:



Resmi dairelerde ya da hastane gibi kurumlarda, bir kişiden yaptırmak istediği işlem için ekstra para talep etmek, icbar yoluyla irtikaptır. Bu suçun cezası 5 yıldan başlar. Bazı davalarda suçu işleyenlere 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açılabilir.



2- İhmal yoluyla irtikap:



Kandırmaya dayalı irtikap suçudur. Karşı tarafın belli başlı konular hakkında bilgisizliğinden faydalanan suçlu, onun mevcut hatalarından faydalanarak para talep edebilir.



3- İkna yoluyla irtikap:



Karşı tarafın talep ettiği belgelerin temini ya da gerçekleşmesini istediği br işin gerçekleşmesi için para talep etmeye ikna yoluyla irtikap denir. Bu suçta, mağdur işinin ancak para verilerek halledileceğine inandırılır. Hatta söz konusu ödemenin yasalar kapsamında verileceğini zanneder.



İrtikap Suçu Örnekleri Nelerdir?



Örnek -1-



Bir hakimin para aldığı davalıyı, (davalı suçlu olmasına rağmen) beraat ettirmesi.



Örnek -2-



Bir hekimin, ameliyat sırasını öne almak için hasta yakınlarından para talep etmesi. Ya da bir operatör doktora bıçak parası adı altında ödeme yapılması.