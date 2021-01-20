İsmet İsminin Anlamı Nedir? İsmet Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

İsmet isminin kökeni Arapçadır. İsmet ismi hem kız hem de erkek cinsiyeti için kullanılabilir. Çift cinsiyetli bir isimdir. İsmet isminin renk sembolü pembe ve mavidir. İsmet ismi 5 harften ve 2 heceden oluşmaktadır.



İsmet İsmi Ne Demek?



Önce İsmet isminin hangi anlamlara karşılık geldiğine bakalım. İsmet isminin birçok güzel anlamı vardır. Hepsi de iyi anlamlardır.



İsmet anlam olarak masumluk, günahsızlık, temizlik demektir. Günahlardan kaçınmak melekesine sahip olmaktır. Suçsuzluk. Haramdan çekinme ve namus anlamları vardır. Ayrıca peygamberin sıfatlarından biridir.



Sözlük anlamı olarak ahlak kurallarına bağlı kalma durumu, sililik, dürüstlük, temizlik anlamları vardır. İsmet isminin anlamları güzeldir. Anlam olarak ismet isminin anlamı pozitiftir. İsmet ismine sahip kişilere de ismin anlamı yansıyacaktır.



İsmet ismi oldukça iyi anlamlar içermektedir. İsmet isminin kötü bir anlamı bulunmamaktadır. Anlam bakımından oldukça olumlu bir isimdir. Çağrışım yaptığı şeyler de hep olumludur. İsmet ismini herkes kullanabilir. Kız ve erkek için uygundur.



İsmet İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



İsmet ismi Kuran'da geçmemektedir. Hiç bir kaynakta İsmet isminin Kur’an'da geçtiği yazmamaktadır. Kur'an'ın hiç bir yerinde İsmet ismi geçmemektedir. Fakat İsmet isminde kullanıma engel bir durum yoktur. İsmet ismini kullanmak, çocuklara koymak caizdir. Hem kültürel olarak hem de dini açıdan İsmet ismini koymakta herhangi bir sakımca bulunmamaktadır. İsmet ismi anlam bakımından çok güzel karşılıklar içermektedir. Gönül rahatlığı ile İsmet ismini kullanabilirsiniz.