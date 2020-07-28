İstanbul Antlaşması Kısaca Özeti: Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri

İstanbul antlaşması Osmanlı Rus savaşlarından sonra imzalanmış olan bir antlaşmadır. Aynı zamanda Osmanlı imparatorluğunun büyük toprak kaybına neden olan Karlofça antlaşmasının da devamı niteliğinde olan bir antlaşmadır. İstanbul antlaşması o zamanın Konstantiniyye şehrinde günümüzde ise İstanbul'da yapılmış olan bir antlaşmadır. Bazı tarihi kaynaklarda Konstantiniyye antlaşması olarak da geçmektedir. İstanbul antlaşması Osmanlı imparatorluğunun gerileme döneminde yaşanmış olan bir antlaşmadır.

İstanbul Antlaşması Kısaca Özeti

Rus Çarlığı döneminin en güçlü devrini yaşıyordu. Büyük Petro Rusya'yı adeta süper güç haline getirmekteydi. Osmanlı Rus savaşları tam 16 yıl devam etti. 16 yılın ardından bir barış antlaşması imzalanması gerektiği düşünüldü. Savaşın sürekli olarak kesin bir galibin belli olmamasından dolayı Osmanlı devleti karada kazanmış sayılmıştı. Yapılan İstanbul antlaşması da bu şartlar altında tekrardan düzenlenecekti. Rus Çarlığı ve Osmanlı imparatorluğu heyetleri İstanbul'da toplandı. İki devlette bu antlaşmada kendi çıkarlarını korumak istiyordu. Rus çarlığının bu antlaşmadan almak istediği en önemli yer ise Azak kalesi idi. Azak kalesi Karadeniz'in hakimiyetini ele geçirme anlamını taşıyordu.

Yapılan şartlar ve görüşmeler uzun günler sürdü. Bunun sonucunda ise İstanbul antlaşması imzalanmış oldu. İstanbul antlaşması böylece Osmanlı imparatorluğu ve Rus çarlığı arasında imzalanmış olan ilk dostluk antlaşması olarak kayıtlara geçmişti. Osmanlı imparatorluğunun gerileme döneminde iken yapılan antlaşmalardan sadece birisi olarak İstanbul antlaşması bilinmektedir.

İstanbul Antlaşması Tarihi

İstanbul antlaşması 14 Temmuz 1700 yılında imzalanmış olan bir antlaşmadır.

İstanbul Antlaşması Maddeleri (Şartları)

- Rus çarlığı İstanbul'da kendisini temsil edecek bir daimi elçi bulunduracaktır.

- Ruslar bu antlaşmadan sonra Kudüs şehrini dilediğince serbest gezebilecektir.

- Azak kalesi Rus çarlığına devredilecektir.

- Kerç kalesi Osmanlı imparatorluğuna devredilecektir.

- Rus çarlığının Taganrong'da inşa ettiği kale Osmanlı imparatorluğu tarafından kabul edilecektir.

İstanbul Antlaşması Önemi

İstanbul antlaşması Osmanlı imparatorluğu ve Rus çarlığı arasında imzalanmış olan ilk barış antlaşmasıdır. Rus çarlığı Osmanlı imparatorluğu arasında imzalamış olduğu bu antlaşma ile birlikte Karadeniz'e inme politikasının ilk adımı atmış oldu. Ortodoks mezhebine bağlı olarak bir elçi İstanbul'da bulunduracağından dolayı İstanbul'da yaşayan azınlık olan Ortodoks halkına yakın ilişkiler kurabilecektir. Ortodoks kilisesi böylelikle Osmanlı devletini daha yakından takip edebilecektir.

Rusya bu antlaşma ile birlikte Karadeniz'de ki hakimiyetini iyice arttırmış oldu. Ayrıca Kırım'ı ele geçirme planını ve Kırım'da yer alan Azak kalesini de almış oldu. Ruslar böylelikle Kırım'da ki planlarını da devreye sokmuş oldular. Rusların sıcak denizlere inme politikasının ilk adımı olarak Karadeniz'in hakimiyeti sağlamaları olmuştur.

İstanbul Antlaşması Özellikleri

- Bu antlaşma Karlofça antlaşmasının devamı niteliğinde olan bir antlaşmadır.

- Osmanlı imparatorluğunun gerilme dönemine ait olan bir antlaşmadır.

- Rus çarlığı ile Osmanlı imparatorluğu arasında imzalanmış olan ilk barış antlaşmasıdır.

- Rus çarlığı ile Osmanlı imparatorluğu arasında imzalanmış 3. antlaşmadır.

- Antlaşmanın metinleri Osmanlıca ve Rusçadan oluşmaktadır.

- Bu antlaşma aynı zamanda Rus halkının özgürce seyahat edebilmelerini de sağlamış olan maddeler içeriyordu.