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    18.09.2020 - 03:06 |

    İstanbul Haritası: İstanbul İlçeleri Nelerdir? İstanbul İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    İstanbul şehri Türkiye'nin metropol şehri olarak bilinir. Ticaret ve turizm açısından oldukça önemlidir. Tarih boyunca pek çok medeniyet burada yaşamıştır. İstanbul nüfusu ne kadar, kaç tane ilçesi var merak ediyorsanız detayları bulabilirsiniz.

    İstanbul Haritası: İstanbul İlçeleri Nelerdir? İstanbul İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    İstanbul üzerinde yaşayan medeniyetlere göre isim değiştirmiştir. Şehir Osmanlı Devletinin eline geçmeden önce ismi Konstantina idi. Daha sonra ismi İstanbul olarak değiştirilmiştir.

    İstanbul Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    İstanbul İlinin Kaç İlçesi Vardır?

    İstanbul şehrinin her biri apayrı güzelliklere sahip olan pek çok ilçesi bulunmaktadır. İstanbul Türkiye'nin en büyük illerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. İstanbul'un toplamda 39 adet ilçesi bulunmaktadır. 2008 yılında yayınlanan resmi gazeteye göre en son 39 adet ilçesi olduğu belirlenmiştir.

    İstanbul İl Nüfusu Ne Kadar?

    İstanbul'un yıllara göre nüfusu aşağıdaki şekilde değişim göstermiştir;

    2007 yılında 12.573.836

    2008 yılında 12.697.164

    2009 yılında 12.915.158

    2010 yılında 13.255.685

    2011 yılında 13.624.240

    2012 yılında 13.854.740

    2013 yılında 14.160.467

    2014 yılında 14.377.018

    2015 yılında 14.657.434

    2016 yılında 14.804.116

    2017 yılında 15.029.231

    2018 yılında 15.067.724

    2019 yılında 15.519.267

    İstanbul İlinin İlçeleri Nelerdir?

    İstanbul Avrupa yakasının ilçeleri şu şekildedir;

    Zeytinburnu

    Şişli

    Sultangazi

    Silivri

    Sarıyer

    Küçükçekmece

    Kağıthane

    Güngören

    Gaziosmanpaşa

    Fatih

    Eyüp Sultan

    Esenyurt

    Esenler

    Eminönü

    Çatalca

    Büyükçekmece

    Beyoğlu

    Beylikdüzü

    Beşiktaş

    Bayrampaşa

    Başakşehir

    Bakırköy

    Bahçelievler

    Bağcılar

    Avcılar

    Arnavutköy

    İstanbul'un Anadolu yakasındaki ilçeler şu şekildedir;

    Üsküdar

    Ümraniye

    Tuzla

    Şile

    Sultanbeyli

    Sancaktepe

    Pendik

    Maltepe

    Kartal

    Kadıköy

    Çekmeköy

    Beykoz

    Ataşehir

    Adalar

    İstanbul'un Özellikleri

    İstanbul Türkiye'nin en büyük ve en önemli şehirlerinden biridir. İstanbul Türkiye'nin Marmara bölgesinde yer almaktadır. Şehir Marmara'nın kuzey batı kesimindedir. Şehir Haliç ve Boğaziçi boyunca kurulmuştur.

    İstanbul kıtalar arası bir şehir olması sebebi ile pek çok öneme de sahiptir. İstanbul'un Asya ve Avrupa olmak üzere iki kesimi vardır. İstanbul'un batı kesimindeki sınırları surlar tarafından belirlenmiştir.

    İstanbul dünyanın en eski şehirlerinden de biridir. Pek çok kültüre ev sahipliği yapmıştır. 1453 ile 1922 yıllarına Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur.

    İstanbul'da Yarımburgaz Mağarasında yapılan kazı çalışmalarında 400.000 yıl öncesine ait kalıntılar bulunmuştur.

    İstanbul şehri pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığı için çok fazla tarihi yer bulunur. Bu sebeple de şehre her sene pek çok turist gelmektedir.

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