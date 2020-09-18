İstanbul Haritası: İstanbul İlçeleri Nelerdir? İstanbul İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
İstanbul şehri Türkiye'nin metropol şehri olarak bilinir. Ticaret ve turizm açısından oldukça önemlidir. Tarih boyunca pek çok medeniyet burada yaşamıştır. İstanbul nüfusu ne kadar, kaç tane ilçesi var merak ediyorsanız detayları bulabilirsiniz.
İstanbul üzerinde yaşayan medeniyetlere göre isim değiştirmiştir. Şehir Osmanlı Devletinin eline geçmeden önce ismi Konstantina idi. Daha sonra ismi İstanbul olarak değiştirilmiştir.
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Kaynak: cografyaharita.com
İstanbul İlinin Kaç İlçesi Vardır?
İstanbul şehrinin her biri apayrı güzelliklere sahip olan pek çok ilçesi bulunmaktadır. İstanbul Türkiye'nin en büyük illerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. İstanbul'un toplamda 39 adet ilçesi bulunmaktadır. 2008 yılında yayınlanan resmi gazeteye göre en son 39 adet ilçesi olduğu belirlenmiştir.
İstanbul İl Nüfusu Ne Kadar?
İstanbul'un yıllara göre nüfusu aşağıdaki şekilde değişim göstermiştir;
2007 yılında 12.573.836
2008 yılında 12.697.164
2009 yılında 12.915.158
2010 yılında 13.255.685
2011 yılında 13.624.240
2012 yılında 13.854.740
2013 yılında 14.160.467
2014 yılında 14.377.018
2015 yılında 14.657.434
2016 yılında 14.804.116
2017 yılında 15.029.231
2018 yılında 15.067.724
2019 yılında 15.519.267
İstanbul İlinin İlçeleri Nelerdir?
İstanbul Avrupa yakasının ilçeleri şu şekildedir;
Zeytinburnu
Şişli
Sultangazi
Silivri
Sarıyer
Küçükçekmece
Kağıthane
Güngören
Gaziosmanpaşa
Fatih
Eyüp Sultan
Esenyurt
Esenler
Eminönü
Çatalca
Büyükçekmece
Beyoğlu
Beylikdüzü
Beşiktaş
Bayrampaşa
Başakşehir
Bakırköy
Bahçelievler
Bağcılar
Avcılar
Arnavutköy
İstanbul'un Anadolu yakasındaki ilçeler şu şekildedir;
Üsküdar
Ümraniye
Tuzla
Şile
Sultanbeyli
Sancaktepe
Pendik
Maltepe
Kartal
Kadıköy
Çekmeköy
Beykoz
Ataşehir
Adalar
İstanbul'un Özellikleri
İstanbul Türkiye'nin en büyük ve en önemli şehirlerinden biridir. İstanbul Türkiye'nin Marmara bölgesinde yer almaktadır. Şehir Marmara'nın kuzey batı kesimindedir. Şehir Haliç ve Boğaziçi boyunca kurulmuştur.
İstanbul kıtalar arası bir şehir olması sebebi ile pek çok öneme de sahiptir. İstanbul'un Asya ve Avrupa olmak üzere iki kesimi vardır. İstanbul'un batı kesimindeki sınırları surlar tarafından belirlenmiştir.
İstanbul dünyanın en eski şehirlerinden de biridir. Pek çok kültüre ev sahipliği yapmıştır. 1453 ile 1922 yıllarına Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur.
İstanbul'da Yarımburgaz Mağarasında yapılan kazı çalışmalarında 400.000 yıl öncesine ait kalıntılar bulunmuştur.
İstanbul şehri pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığı için çok fazla tarihi yer bulunur. Bu sebeple de şehre her sene pek çok turist gelmektedir.