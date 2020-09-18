İstanbul Haritası: İstanbul İlçeleri Nelerdir? İstanbul İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

İstanbul üzerinde yaşayan medeniyetlere göre isim değiştirmiştir. Şehir Osmanlı Devletinin eline geçmeden önce ismi Konstantina idi. Daha sonra ismi İstanbul olarak değiştirilmiştir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





İstanbul İlinin Kaç İlçesi Vardır?



İstanbul şehrinin her biri apayrı güzelliklere sahip olan pek çok ilçesi bulunmaktadır. İstanbul Türkiye'nin en büyük illerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. İstanbul'un toplamda 39 adet ilçesi bulunmaktadır. 2008 yılında yayınlanan resmi gazeteye göre en son 39 adet ilçesi olduğu belirlenmiştir.



İstanbul İl Nüfusu Ne Kadar?



İstanbul'un yıllara göre nüfusu aşağıdaki şekilde değişim göstermiştir;

2007 yılında 12.573.836

2008 yılında 12.697.164

2009 yılında 12.915.158

2010 yılında 13.255.685

2011 yılında 13.624.240

2012 yılında 13.854.740

2013 yılında 14.160.467

2014 yılında 14.377.018

2015 yılında 14.657.434

2016 yılında 14.804.116

2017 yılında 15.029.231

2018 yılında 15.067.724

2019 yılında 15.519.267

İstanbul İlinin İlçeleri Nelerdir?



İstanbul Avrupa yakasının ilçeleri şu şekildedir;

Zeytinburnu

Şişli

Sultangazi

Silivri

Sarıyer

Küçükçekmece

Kağıthane

Güngören

Gaziosmanpaşa

Fatih

Eyüp Sultan

Esenyurt

Esenler

Eminönü

Çatalca

Büyükçekmece

Beyoğlu

Beylikdüzü

Beşiktaş

Bayrampaşa

Başakşehir

Bakırköy

Bahçelievler

Bağcılar

Avcılar

Arnavutköy

İstanbul'un Anadolu yakasındaki ilçeler şu şekildedir;

Üsküdar

Ümraniye

Tuzla

Şile

Sultanbeyli

Sancaktepe

Pendik

Maltepe

Kartal

Kadıköy

Çekmeköy

Beykoz

Ataşehir

Adalar

İstanbul'un Özellikleri



İstanbul Türkiye'nin en büyük ve en önemli şehirlerinden biridir. İstanbul Türkiye'nin Marmara bölgesinde yer almaktadır. Şehir Marmara'nın kuzey batı kesimindedir. Şehir Haliç ve Boğaziçi boyunca kurulmuştur.



İstanbul kıtalar arası bir şehir olması sebebi ile pek çok öneme de sahiptir. İstanbul'un Asya ve Avrupa olmak üzere iki kesimi vardır. İstanbul'un batı kesimindeki sınırları surlar tarafından belirlenmiştir.



İstanbul dünyanın en eski şehirlerinden de biridir. Pek çok kültüre ev sahipliği yapmıştır. 1453 ile 1922 yıllarına Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur.



İstanbul'da Yarımburgaz Mağarasında yapılan kazı çalışmalarında 400.000 yıl öncesine ait kalıntılar bulunmuştur.



İstanbul şehri pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığı için çok fazla tarihi yer bulunur. Bu sebeple de şehre her sene pek çok turist gelmektedir.