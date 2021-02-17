İthalatçı Garantili Ne Demek? İhtalatçı Garantili Telefonların Diğerlerinden Farkı Nedir?

İki farklı garanti türünün birbirinden farklı fiyatlarda olduğu dikkatinizi çekmiştir. Distribütör garantili ifadesi satıcı firmanın Türkiye'de resmi bir şekilde çalıştığını gösterir. İthalatçı garantisi ise genellikle perakende markalar tarafından yapılmaktadır.

İthalatçı Garantili Ne Demek?

Bazı firmalar yurt dışından özellikle elektronik cihazları toptan getirmektedirler. Gümrükten geçerken de ürünleri ülkemiz üzerine kaydettirirler. Garantisini de kendisi sağlamaktadır. Böylece aslında bir nevi aracılık yapmış olmaktadırlar. Tüketiciler de ileride herhangi bir sıkıntı yaşamamak için garanti kapsamı kavramını merak etmektedir.

Özellikle elektronik cihazlara oldukça fazla para verdiğimiz için tüketici olarak ürünlerin garanti altında tutulmasını tercih ederiz. Ülkemizde üretilmeyen ürünler genellikle yurt dışından ithal edilmektedir. İthalat işlemlerini yapan bir aracı firma bulunur. Satılacak ürünün kendi firması ile bu aracı arasında bir anlaşma vardır. Bu şekilde iş yapan firmaların vermiş olduğu garanti ithalatçı garantisidir.

Bu durumda ürünleriniz arızalandığı zaman yetkili servis tarafından tamiratı gerçekleştirilmemektedir. Ürünü üreticiden almadığınız ve bir aracıdan aldığınız için servis ürünü tamir etmeyi kabul etmez. Kısıtlı bir hizmet sunsa da muhtemelen bu hizmet sizlere yeterli gelmez. İthalatçı garantili ürünlerin piyasadan daha uygun fiyatlı olması da işte bu sebeptendir.

İthalatçı Garantili Telefonların Diğerlerinden Farkı Nedir?

İthalatçı garantili ürünler çok daha uygun fiyatlara sahip olduğu için bazen tüketiciler tarafından tercih edilmelidir.

Ancak ekran değişimi gibi pek çok önemli teknik işlem yetkili servisler tarafından yapılamaz. Bu sebeple ithalatçı garantili ürün alırken bu gibi durumları göz önünde bulundurmak gerekmektedir.