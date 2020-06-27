İtirazlar, 3 gün içinde yapılabilir

Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) yapılabilecek. Her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli olan 10 günlük dava açma süresini durdurmuyor.

İtirazların incelenmesi için adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin kılavuzda açıkladığı banka hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri ve dilekçenin, ÖSYM’nin merkezine ulaştırılması şart.

Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacak. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası gibi bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak.

ÖSYM’nin internet sayfasında yayınlanan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” duyurusunda ücretleriyle ilgili bilgi yer alıyor. ÖSYM’nin sitesinde 2020 yılı ücretleriyle bilgi yok ancak Ocak 2019 tarihli duyuruya göre adaylar, soru başına 20 TL ücret ödüyordu.