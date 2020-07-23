İyelik Zamiri Nedir? Cümle Örnekleri İle İyelik Zamirleri Konu Anlatımı

Zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir. Fakat bazı ek biçimindeki zamirler de cümle içerisinde isimlerin yerlerini tutabilirler.



İyelik Zamiri Nedir?



İyelik zamirleri eklendikleri varlığın kime ait olduklarını belirten eklerdir. Aynı zamanda diğer bir adı da sahiplik ekidir. İyelik zamirleri isim tamlamalarında tamlanan görevinde kullanılır. İyelik zamirleri pek çok kişinin kullandıkları zamirlerdir. Bu nedenle cümle içi kullanımı oldukça önemlidir. İyelik zamirleri kendi içerisinde pek çok çeşide ayrılır. İyelik zamirlerinden şahıslarına göre iyelik zamirleri 6 çeşittir.



- Birinci tekil şahıs iyelik eki ''-m'' ekidir.

- İkinci tekil şahıs iyelik eki ''-n'' ekidir.

- Üçüncü tekil şahıs iyelik eki ''-ı, -i, -u, -ü, -sı, -si, -sü, -su'' ekleridir.

- Birinci çoğul şahıs iyelik eki ''-mız, -miz, -muz, -müz'' ekleridir.

- İkinci çoğul şahıs iyelik eki ''-nız, -niz, -nuz, -nüz'' ekleridir.

- Üçüncü çoğul şahıs iyelik eki ''-ları, -leri'' ekleridir.



İsimlerin hal eklerinden '' -ı, -i, -u, -ü'' ekleri bazen üçüncü tekil şahıs iyelik zamirleri ile karıştırılmaktadır. İyelik zamirleri isim tamlamalarında tamlanan görevinde bulunurlar. Bu sebeple '' -ı, -i, -u, -ü'' eklerini alan bir ismin öncesine ''onun'' zamiri eklenir ise bu ekler iyelik zamiri görevinde kullanılmış demektir. Fakat ''onun'' zamiri getirilemez ise burada ekler ismin belirtme hal ekleri olarak kullanılmıştır.



Cümle Örnekleri İle İyelik Zamirleri Konu Anlatımı



İyelik zamirleri isimlere eklenerek o varlığın hangi şahsa ve ime ait olduklarını belirten eklerdir. Aynı zamanda iyelik zamirleri eklendiği isimler isim tamlamalarında kullanılırlar. İsim tamlamalarında tamlanan görevinde kullanılmaktadır. İyelik zamirleri kendi arasında çeşitlere ayrılmaktadır. İyelik zamiri ile ilgili örnekler şu şekilde verilebilir:



-Okulumuz şu bahçelerin arkasında: Okulumuz kelimesi ikinci çoğul şahıs iyelik zamiri eki almıştır.



- Gözleri çok güzel: Bu cümlede gözleri kelimesi üçüncü tekil şahıs iyelik zamiri eki almıştır.



- Memlekette evimizdeyken çok mutluydum: Evimiz kelimesinde iyelik zamiri kullanılmıştır. Bu ek birinci çoğul şahıs iyelik zamiridir.



- Bütün yakınlarınız sizi yanlış anladı: Yakınlarınız kelimesine eklenen ek iyelik zamiridir. Burada kullanılan ek ikinci çoğul şahıs iyelik zamiridir.



- Sesi uzaktan geliyor. Bu cümlede kullanılan sesi kelimesine üçüncü tekil şahıs iyelik zamiri eklenmiştir.