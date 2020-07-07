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    07.07.2020 - 23:27 |

    Japonca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Japonca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Farklı ülkelerin konuşma dilleri, yaşam şekilleri düzenli olarak hayatımıza girmeye başladı. Bu faktörlerin en önde gelenleri ise dizi ve filmler olmuştur. Hal böyle olunca, yeni bir dil öğrenme merakı gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Peki, Japonca sayılar nasıl yazılır? (100'e kadar) Japonca sayıların Türkçe okunuşu ve yazılışı nasıldır? Sizin için derledik.

    Japonca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Japonca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Japonca harflerin ve rakamların yazılışı, her ne kadar zor görünse de dikkatli bir çalışma ile kolayca üstesinden gelinebilecek bir dildir. Önemli olan düzenli aralıklarla tekrar etmektir. Japonca diğer dillere göre daha görsel bir yapıya hakimdir. Her bir sayı sistemi için dilimizde olduğu gibi özel isimler bulunmadığından dolayı, öğrenme açısından oldukça kolaydır.

    Japonca Sayılar (1-100) Nasıl Yazılır?

    0) ゼロ
    1) 一 11) 十一 21) 二十一 30) 三十
    2) 二 12) 十二 22) 二十二 40) 四十
    3) 三 13) 十三 . 50) 五十
    4) 四 14) 十四 . 60) 六十
    5) 五 15) 十五 . 70) 七十
    6) 六 16) 十 六 80) 八十
    7) 七 17) 十 七 90) 九十
    8) 八 18) 十八 100) 百
    9) 九 19) 十 九
    10) 十 20) 二十

    Japonca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Japonca dilinde sayma sayıları oldukça basittir. Dilimizdeki on-yirmi-otuz şeklinde ilerleyen sayılar Japoncada, on-ikion-üçon-dörton şeklinde ilerlediğinden okunuşları ve yazılışları kolaydır.

    0. zero
    1. ichi
    2. ni
    3. san
    4. yon (shi)
    5. go
    6. roku
    7. nana (shici)
    8. hachi
    9, kyuu (ku)
    10. juu
    11. juu - ichi
    12. juu - ni
    13. juu - san
    14. juu - yon
    15. juu - go
    16. juu - roku
    17. juu - nana
    18. juu - hachi
    19. juu - kyuu
    20. ni - juu
    21. ni - juu - ichi
    22. ni - juu - ni
    23. ni - juu - san
    24. ni - juu - yon
    25. ni - juu - go
    26. ni - juu - roku
    27. ni - juu - nana
    28. ni - juu - hachi
    29. ni - juu - kyuu
    30. san - juu
    31. san - juu - ichi
    40. yon - juu
    41. yon - juu - ichi
    50. go - juu
    51. go - juu - ichi
    60. roku - juu
    61. roku - juu - ichi
    70. nana - juu
    71. nana - juu - ichi
    80. hachi - juu
    81. hachi - juu - ichi
    90. kyuu - juu
    91. kyuu - juu - ichi
    100. hyaku
    101. hyaku - ichi
    111. hyaku - juu - ichi

     

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