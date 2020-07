Japonca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Japonca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

Japonca harflerin ve rakamların yazılışı, her ne kadar zor görünse de dikkatli bir çalışma ile kolayca üstesinden gelinebilecek bir dildir. Önemli olan düzenli aralıklarla tekrar etmektir. Japonca diğer dillere göre daha görsel bir yapıya hakimdir. Her bir sayı sistemi için dilimizde olduğu gibi özel isimler bulunmadığından dolayı, öğrenme açısından oldukça kolaydır.



Japonca Sayılar (1-100) Nasıl Yazılır?



0) ゼロ

1) 一 11) 十一 21) 二十一 30) 三十

2) 二 12) 十二 22) 二十二 40) 四十

3) 三 13) 十三 . 50) 五十

4) 四 14) 十四 . 60) 六十

5) 五 15) 十五 . 70) 七十

6) 六 16) 十 六 80) 八十

7) 七 17) 十 七 90) 九十

8) 八 18) 十八 100) 百

9) 九 19) 十 九

10) 十 20) 二十



Japonca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı



Japonca dilinde sayma sayıları oldukça basittir. Dilimizdeki on-yirmi-otuz şeklinde ilerleyen sayılar Japoncada, on-ikion-üçon-dörton şeklinde ilerlediğinden okunuşları ve yazılışları kolaydır.



0. zero

1. ichi

2. ni

3. san

4. yon (shi)

5. go

6. roku

7. nana (shici)

8. hachi

9, kyuu (ku)

10. juu

11. juu - ichi

12. juu - ni

13. juu - san

14. juu - yon

15. juu - go

16. juu - roku

17. juu - nana

18. juu - hachi

19. juu - kyuu

20. ni - juu

21. ni - juu - ichi

22. ni - juu - ni

23. ni - juu - san

24. ni - juu - yon

25. ni - juu - go

26. ni - juu - roku

27. ni - juu - nana

28. ni - juu - hachi

29. ni - juu - kyuu

30. san - juu

31. san - juu - ichi

40. yon - juu

41. yon - juu - ichi

50. go - juu

51. go - juu - ichi

60. roku - juu

61. roku - juu - ichi

70. nana - juu

71. nana - juu - ichi

80. hachi - juu

81. hachi - juu - ichi

90. kyuu - juu

91. kyuu - juu - ichi

100. hyaku

101. hyaku - ichi

111. hyaku - juu - ichi