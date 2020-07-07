Japonca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Japonca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı
Farklı ülkelerin konuşma dilleri, yaşam şekilleri düzenli olarak hayatımıza girmeye başladı. Bu faktörlerin en önde gelenleri ise dizi ve filmler olmuştur. Hal böyle olunca, yeni bir dil öğrenme merakı gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Peki, Japonca sayılar nasıl yazılır? (100'e kadar) Japonca sayıların Türkçe okunuşu ve yazılışı nasıldır? Sizin için derledik.
Japonca harflerin ve rakamların yazılışı, her ne kadar zor görünse de dikkatli bir çalışma ile kolayca üstesinden gelinebilecek bir dildir. Önemli olan düzenli aralıklarla tekrar etmektir. Japonca diğer dillere göre daha görsel bir yapıya hakimdir. Her bir sayı sistemi için dilimizde olduğu gibi özel isimler bulunmadığından dolayı, öğrenme açısından oldukça kolaydır.
Japonca Sayılar (1-100) Nasıl Yazılır?
0) ゼロ
1) 一 11) 十一 21) 二十一 30) 三十
2) 二 12) 十二 22) 二十二 40) 四十
3) 三 13) 十三 . 50) 五十
4) 四 14) 十四 . 60) 六十
5) 五 15) 十五 . 70) 七十
6) 六 16) 十 六 80) 八十
7) 七 17) 十 七 90) 九十
8) 八 18) 十八 100) 百
9) 九 19) 十 九
10) 十 20) 二十
Japonca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı
Japonca dilinde sayma sayıları oldukça basittir. Dilimizdeki on-yirmi-otuz şeklinde ilerleyen sayılar Japoncada, on-ikion-üçon-dörton şeklinde ilerlediğinden okunuşları ve yazılışları kolaydır.
0. zero
1. ichi
2. ni
3. san
4. yon (shi)
5. go
6. roku
7. nana (shici)
8. hachi
9, kyuu (ku)
10. juu
11. juu - ichi
12. juu - ni
13. juu - san
14. juu - yon
15. juu - go
16. juu - roku
17. juu - nana
18. juu - hachi
19. juu - kyuu
20. ni - juu
21. ni - juu - ichi
22. ni - juu - ni
23. ni - juu - san
24. ni - juu - yon
25. ni - juu - go
26. ni - juu - roku
27. ni - juu - nana
28. ni - juu - hachi
29. ni - juu - kyuu
30. san - juu
31. san - juu - ichi
40. yon - juu
41. yon - juu - ichi
50. go - juu
51. go - juu - ichi
60. roku - juu
61. roku - juu - ichi
70. nana - juu
71. nana - juu - ichi
80. hachi - juu
81. hachi - juu - ichi
90. kyuu - juu
91. kyuu - juu - ichi
100. hyaku
101. hyaku - ichi
111. hyaku - juu - ichi