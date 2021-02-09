Javascript Nedir, Ne İşe Yarar? Javascript Ne İçin Kullanılır Ve Ne Kadar Sürede Öğrenilir?

Javascript, internet sitelerinin işlevini arttırmak ve çeşitli oyunları çalıştırmak gibi farklı işlevlere sahip olabilir.



Javascript Nedir ve Ne İşe Yarar?



Javascript, internet sitelerinin davranışlarını yönetme işlevini üstlenen temel yazılım sistemlerinden biridir. İnternet sitelerine interaktiflik vermek için kullanılır. Sunucu yerine kullanıcının tarayıcısında çalıştırılan scriptler, üçüncü parti kütüphanelerden yardım alır ve her seferinde kod yazılmasını engeller. Web geliştiriciliğinin daha kolay ve çekici hale gelmesini sağlayan Javascript'tir. Web sitelerdeki animasyonları, interaktif haritalar, video oynatıcılar, menüler ve site içi oyunların hepsi Javascript programıyla kolaylıkla yapılabilir.



Javascript günümüzde neredeyse bütün tarayıcıların altyapısında kullanılır. Bunun sebebi Javascript'in başka yazılımlarda bulunmayan eşsiz özelliklere sahip olmasıdır. Bu özellikler şunlardır:

● Javascript HTML ve CSS ile birlikte çalışabilir.

● En çok kullanılan tarayıcılarda ön tanımlı ve sorunsuz şekilde çalışır.

● İnternet sitelerinde yapılacak işlerin kolay gerçekleşmesini sağlar.

Diğer yazılım programlarında bu 3 özellik bir arada bulunmadığı için Javascript öne çıkar.



Javascript Ne İçin Kullanılır ve Ne Kadar Sürede Öğrenilir?



Javascript, oldukça kısa sürede kolaylıkla öğrenilebilen bir yazılımdır. Javascriptin son derece geniş bir kullanım alanı bulunur. Javascript; oyunlarda, uygulamalarda, web sitesi ve sunucularda kullanılabilir. Tarayıcı bazlı oyunlarda ve interaktif web ögesi oluşturmakta temel olarak kullanılan yazılım programıdır.



Javascript öğrenmek diğer yazılım programlarına göre nispeten kolaydır. İnternet üzerinde online kurslardan veya yazılı notlardan kısa sürede Javascript öğrenmek ve küçük uygulamalar yaparak bilgileri geliştirmek mümkündür. İnternet üzerinde Javascript'e dair alternatif video dersleri ve detaylı anlatım da mevcuttur.