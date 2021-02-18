Jülide İsminin Anlamı Nedir? Jülide Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Jülide ismi kökeni Farsça olan ve Türkiye'de yaygın olarak kullanılan yerleşik isimlerden biridir. Özellikle Yeşilçam filmlerinde çok duymuş olan isimler içerisinde geliyor. Günümüzde çok fazla bilinmese bile son dönemlerde ilgi görmeye başladığını söylemek mümkün.



Jülide Ne Demek?



Julide değişik anlamları ile beraber öne çıkan ve kız çocukları için kullanılan isimlerden biridir.



- Karışık ve karmakarışık

- Dağınık

- Derinlik



Bu şekilde Türkçede daha çok isim üzerinden kullanılan ve tercih edilen adlardan biridir. Anlamı ile beraber özellikle okunuşu üzerinden oldukça hoş bir etki sunuyor. Yumuşak ve naif bir telaffuz imkanı sayesinde, son dönemlerde anne ve babaların tercih ettiği isimler içerisinde gelmiş durumda.



Julide İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Jülide isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen diğer bir konudur. Bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Hem anlamı hem de okunuşu ile beraber kız çocukları için değerlendirilebilecek anlamlı isimler içerisinde geliyor. Aynı zamanda Türk tarihinin birçok önemli kişinin de ismi olarak ön plana çıkmış durumda. Eski dönemlerde oldukça fazla kullanılmış olan güzel isimler içerisinde gelmektedir.