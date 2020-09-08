K Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? K Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Ülkemizde ilk harfi K olan toplam 13 şehir yer almaktadır. Bu şehirlerden bazıları birbirleriyle sınır komşu iken bazıları farklı bölgelerdedir.



K Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- Karaman: 1989 yılında Konya'dan ayrılarak şehir statüsü kazanmıştır. İç Anadolu Bölgesinde yer alır.



2- Kars: Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Kars'ın kış turizmi gelişmiştir.



3- Kastamonu: Karabük, Çankırı, Sinop, Çorum ve Bartın ile komşu olan Kastamonu, Karadeniz'in batısında yer alır.



4- Konya: İç Anadolu Bölgesinde yer alan Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük şehridir.



5- Karabük: Karadeniz Bölgesinde bulunan Karabük, en fazla demir çeliğin üretildiği ildir.



6- Kocaeli: Marmara Bölgesinin sanayi açısından en gelişmiş şehirlerinden biridir. İstanbul ile sınır komşusudur.



7- Kayseri: İç Anadolu'nun yüz ölçümü bakımından en büyük üçüncü şehridir.



8- Kahramanmaraş: Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusa sahip olan Kahramanmaraş, Türkiye'nin en kalabalık on sekizinci şehridir.



9- Kırklareli: Tekirdağ ve Edirne ile birlikte Trakya'nın üç şehrinden biridir.



10- Kırıkkale: İç Anadolu Bölgesinde yer alan şehir Ankara, Çankırı, Yozgar ve Çorum ile sınır komşusudur.



11- Kilis: 1995 yılında il olan Kilis, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yer alıyor.



12- Kütahya: Ege bölgesindeki şehirde tarih ve kültür turizmi oldukça gelişmiştir.



13- Kırşehir: Ankara ve Nevşehir ile komşu olan Kırşehir, İç Anadolu bölgesinde yer alan bir diğer şehrimizdir.



K Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



Kıbrıs - Lefkoşa

Kosova - Pristina

Küba - Havana

Kosta Rika - San Jose

Kamboçya - Phnom Penh

Kırgızistan - Bişkek

Kanada - Ottowa

Kenya - Nairobi

Kazakistan- Astana

Katar - Doha

Kuveyt - Kuweit City

Kolombiya - Bogota

Karadağ - Podgorica

Kamerun - Yahunde



K Harfiyle Başlayan Şehirler



Kalamata - Yunanistan

Kansas City - ABD

Kardla - Estonya

Kagoshima - Japonya

Karamay - Çin

Kassel - Almanya

Katowice - Polonya

Kazan - Rusya