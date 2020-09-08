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    08.09.2020 - 01:28 |

    K Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? K Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Toplam 18 ülkenin adı K harfiyle başlamaktadır. Bu ülkelerin büyük bir kısmı Asya ve Afrika kıtalarında yer alıyor. K harfi ile başlayan Türkiye illeri hangileri, ülkeler ve başkentleri neler? Sizin için listeledik.

    K Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? K Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Ülkemizde ilk harfi K olan toplam 13 şehir yer almaktadır. Bu şehirlerden bazıları birbirleriyle sınır komşu iken bazıları farklı bölgelerdedir.

    K Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    1- Karaman: 1989 yılında Konya'dan ayrılarak şehir statüsü kazanmıştır. İç Anadolu Bölgesinde yer alır.

    2- Kars: Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Kars'ın kış turizmi gelişmiştir.

    3- Kastamonu: Karabük, Çankırı, Sinop, Çorum ve Bartın ile komşu olan Kastamonu, Karadeniz'in batısında yer alır.

    4- Konya: İç Anadolu Bölgesinde yer alan Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük şehridir.

    5- Karabük: Karadeniz Bölgesinde bulunan Karabük, en fazla demir çeliğin üretildiği ildir.

    6- Kocaeli: Marmara Bölgesinin sanayi açısından en gelişmiş şehirlerinden biridir. İstanbul ile sınır komşusudur.

    7- Kayseri: İç Anadolu'nun yüz ölçümü bakımından en büyük üçüncü şehridir.

    8- Kahramanmaraş: Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusa sahip olan Kahramanmaraş, Türkiye'nin en kalabalık on sekizinci şehridir.

    9- Kırklareli: Tekirdağ ve Edirne ile birlikte Trakya'nın üç şehrinden biridir.

    10- Kırıkkale: İç Anadolu Bölgesinde yer alan şehir Ankara, Çankırı, Yozgar ve Çorum ile sınır komşusudur.

    11- Kilis: 1995 yılında il olan Kilis, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yer alıyor.

    12- Kütahya: Ege bölgesindeki şehirde tarih ve kültür turizmi oldukça gelişmiştir.

    13- Kırşehir: Ankara ve Nevşehir ile komşu olan Kırşehir, İç Anadolu bölgesinde yer alan bir diğer şehrimizdir.

    K Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri

    Kıbrıs - Lefkoşa
    Kosova - Pristina
    Küba - Havana
    Kosta Rika - San Jose
    Kamboçya - Phnom Penh
    Kırgızistan - Bişkek
    Kanada - Ottowa
    Kenya - Nairobi
    Kazakistan- Astana
    Katar - Doha
    Kuveyt - Kuweit City
    Kolombiya - Bogota
    Karadağ - Podgorica
    Kamerun - Yahunde

    K Harfiyle Başlayan Şehirler

    Kalamata - Yunanistan
    Kansas City - ABD
    Kardla - Estonya
    Kagoshima - Japonya
    Karamay - Çin
    Kassel - Almanya
    Katowice - Polonya
    Kazan - Rusya

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