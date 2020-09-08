K Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? K Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
Toplam 18 ülkenin adı K harfiyle başlamaktadır. Bu ülkelerin büyük bir kısmı Asya ve Afrika kıtalarında yer alıyor. K harfi ile başlayan Türkiye illeri hangileri, ülkeler ve başkentleri neler? Sizin için listeledik.
Ülkemizde ilk harfi K olan toplam 13 şehir yer almaktadır. Bu şehirlerden bazıları birbirleriyle sınır komşu iken bazıları farklı bölgelerdedir.
K Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
1- Karaman: 1989 yılında Konya'dan ayrılarak şehir statüsü kazanmıştır. İç Anadolu Bölgesinde yer alır.
2- Kars: Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Kars'ın kış turizmi gelişmiştir.
3- Kastamonu: Karabük, Çankırı, Sinop, Çorum ve Bartın ile komşu olan Kastamonu, Karadeniz'in batısında yer alır.
4- Konya: İç Anadolu Bölgesinde yer alan Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük şehridir.
5- Karabük: Karadeniz Bölgesinde bulunan Karabük, en fazla demir çeliğin üretildiği ildir.
6- Kocaeli: Marmara Bölgesinin sanayi açısından en gelişmiş şehirlerinden biridir. İstanbul ile sınır komşusudur.
7- Kayseri: İç Anadolu'nun yüz ölçümü bakımından en büyük üçüncü şehridir.
8- Kahramanmaraş: Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusa sahip olan Kahramanmaraş, Türkiye'nin en kalabalık on sekizinci şehridir.
9- Kırklareli: Tekirdağ ve Edirne ile birlikte Trakya'nın üç şehrinden biridir.
10- Kırıkkale: İç Anadolu Bölgesinde yer alan şehir Ankara, Çankırı, Yozgar ve Çorum ile sınır komşusudur.
11- Kilis: 1995 yılında il olan Kilis, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yer alıyor.
12- Kütahya: Ege bölgesindeki şehirde tarih ve kültür turizmi oldukça gelişmiştir.
13- Kırşehir: Ankara ve Nevşehir ile komşu olan Kırşehir, İç Anadolu bölgesinde yer alan bir diğer şehrimizdir.
K Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri
Kıbrıs - Lefkoşa
Kosova - Pristina
Küba - Havana
Kosta Rika - San Jose
Kamboçya - Phnom Penh
Kırgızistan - Bişkek
Kanada - Ottowa
Kenya - Nairobi
Kazakistan- Astana
Katar - Doha
Kuveyt - Kuweit City
Kolombiya - Bogota
Karadağ - Podgorica
Kamerun - Yahunde
K Harfiyle Başlayan Şehirler
Kalamata - Yunanistan
Kansas City - ABD
Kardla - Estonya
Kagoshima - Japonya
Karamay - Çin
Kassel - Almanya
Katowice - Polonya
Kazan - Rusya