Kadro Boyu Hesaplama Nasıl Yapılır? Bisiklette Kadro Boyu Hesaplama Yöntemi

Bisiklet selesinden inildiğinde kadro üst tüpü ve kasık arası mesafe önemlidir. Bu mesafenin 10 santimetre olması daha uygundur. Bu bakımdan bunu ayarlamak adına birkaç yöntem kullanılır. Kadro boyu hesaplama yöntemi de fiziksel hareket gerektirir. Tabi ki de farklı bisiklet türleri için bu hesaplamalar farklıdır.

Kadro Boyu Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kadro boyu hesaplamada bir duvar kullanılır. Ayrıca ayakta durmak da gerekir. Bunu yaparken çorap ya da ayakkabı gibi aletlerden uzak durulmalıdır. Aksi taktirde kadro boyu yanlış hesaplanabilir. Ayrıca kadro boyu hesaplamada kullanılacak yöntem basit bir çarpma işlemidir. Tabi ki de mesafelerin ölçülmesi adına da bir mezura gereklidir. Gerekli malzemeler bakımından her evde bulunan şeyler gereklidir. Ölçümün ardından bisiklet türüne göre kadro boyu doğru bir şekilde hesaplanır.

Bisiklette Kadro Boyu Hesaplama Yöntemi

Birkaç adımda bu işlem gerçekleştirilir.

1- Bir duvar dibinde çıplak ayak ile durulur

2- Kasık arası ve toprak arası mesafe ölçülür

3- Çıkan sonuç bisiklet ütüne göre çarpılır. Çarpılması gereken uzunluklar şu şekildedir: Yol bisikleti için 0.66, dağ bisikleti için 0.57, trekking bisikleti için 0.63.

4- Ortaya çıkan değerin inç ile alınması isteniyorsa bu değer 2,54 ile bölünür.

Ortaya çıkan sonuç kadro boyunun olması gereken uzunluğunu verir. Bu değeri tam olarak hesaplayarak kadro boyunun hesaplanması pratik bir şekilde yapılır.