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    HaberlerEğitim Haberleri Kalabalık Zıt Anlamlısı Nedir? Kalabalık Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
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    20.04.2020 - 18:34 |

    Kalabalık Zıt Anlamlısı Nedir? Kalabalık Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    İnsan toplulukları için kullanılan kalabalık kelimesi gündelik yaşamda çok sık değerlendirilir. O yüzdenbu kelimenin eş ve zıt anlamlısı olup olmadığı konusunda araştırma yapılmaktadır. Peki, kalabalık zıtanlamlısı nedir? Kalabalık kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Kalabalık Zıt Anlamlısı Nedir? Kalabalık Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Çok sayıda insanın belli bir yerde bir araya gelmesiyle oluşturduğu yoğunluk kalabalık olarak kabul
    edilmektedir. Bu herhangi bir mekanda ya da bir meydanda söz konusu olabilir. Bu kelimenin TDK’ya
    göre zıt anlamlısı, ‘tenha’ sözcüğü olarak karşımıza çıkıyor.

    Kalabalık Zıt Anlamlısı Nedir?

    Her kelimenin belli bir zıt anlamlısı mutlaka bulunur. Bu anlamları üzerinden karşılıklı kullanılır ve
    amaca uygun yerde değerlendirilir. Yazılışları ve okunuşları farklı olması ile beraber anlamları farklı olan
    kelimeler zıt anlamlıdır. Bu doğrultuda kalabalık kelimesinin zıt anlamlısı olarak tenha sözcüğü karşımıza
    çıkıyor.

    ‘’Bugün her yer çok tenha.’’

    Kalabalık Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Belli bir topluluğun yine belli bir mekanda bir arada olması kalabalık kelimesi üzerinden tabir edilir. Bu
    kelimenin aynı zamanda eş anlamlısı bulunmaktadır. Kalabalık kelimesi adına eş anlamlı olarak ‘kalaba’
    sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda cıvıl cıvıl veya kargaşa gibi kelimeler de kullanılmaktadır.

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