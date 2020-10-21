Kalkolitik Çağ Nedir, Ne Zaman Başlayıp Ne Zaman Bitmiştir?

Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri araç gereçlerin sadece ihtiyaçlar doğrultusunda değil estetik beğeniler göz önünde bulundurularak yapılmasıdır. Bunda yerleşik hayata geçmenin payı büyüktür. İnsanlar göçebe bir hayat sürdükleri zaman, tehlikelere daha açık bir şekilde yaşıyordu. Bu da bakır ve taştan yalnızca acil ihtiyaç duydukları aletlerin yapılmasına neden oluyordu. Bu aletlerin başında ise kendilerini büyük ve vahşi hayvanlara karşı koruyacak mızraklar geliyordu. Kalkolitik Çağ ile birlikte zanaat alanında gelişme kaydedilmiş, bunun yanı insanlığın seyrini değiştirecek birçok gelişme yaşanmıştır.



Kalkolitik Çağ Nedir?



Bu çağda insanlar taştan sonra bakır kullanmaya başladı ve birçok bakır alet yaptı. Aynı zamanda yerleşik hayata geçildi ve hem tarım hem de hayvancılık alanında ilerleme kaydedildi. Taş çağında avcı toplayıcı bir yaşam süren insanlarda diğer insanlarla iletişime geçme ihtimali yok denecek kadar azdı. Sadece hayatta kalmak için bir arada hareket ediliyor ve düşmanlara karşı birlikte savaşılıyordu.



Kalkolitik Çağın en önemli yeniliklerinden biri insan ilişkilerinin ilk defa toplumsal bir yapıya bürünmesidir. Yardımlaşma ve bir arada yaşama gibi temel insani ilişkilerin ilk adımı bu dönemde atıldı. Bununla birlikte birçok renkte parlak taşlarla seramikler süslenmeye başladı. Zanaat alanında yaşanan gelişmeler, Tunç ve Demir Çağlarını da dolaylı olarak etkiledi.



Ölü gömme adetleri de Kalkolitik Çağ'da ortaya çıkmıştır. Tilkitepe, Beycesultan ve Hacılar'da yapılan kazılarda bu döneme ait birçok seramik ve kap bulunmuştur.



Kalkolitik Çağ Ne Zaman Başlayıp Ne Zaman Bitmiştir?



Kalkolitik Çağ, üç ayrı dönemden oluşur. M.Ö 5000 yılında başlayıp yaklaşık 500 yıl süren ilk döneme Erken Bakır Çağı adı verilir. Bu dönemin ana yerleşkelerinden biri olan Akdeniz Bölgesi olmuştur. Akgöl, Burdur ve Beyşehir başta olmak üzere Göller Yöresinin genelinde tarımla geçinen binlerce insan yaşamıştır. Orta Kalkolitik Çağın yerleşkeleri ise daha geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Geç Kalkolitik Dönem ise M.Ö 4000 yılında başlayıp M.Ö 3100'e kadar sürdü. Bu dönemin ana yerleşkeleri arasında İznik ve Kırklareli şehirleri yer alıyor.



Bakır Çağı M.Ö 3100 - 3000 yılları arasında sona erdi ve Erken Tunç Çağı başladı. Bu çağın bitmesi ile birlikte Prehistorik (Tarih Öncesi Çağlar) yerini (Historical) Tarih Çağları başlamış oldu. Arkeoloji ve antropoloji alanında yapılan çalışmaların sonunda ''Kalkolitik Çağ'' bir geçiş dönemi olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde yaşanan gelişmeler, modern çağların ortaya çıkmasında da etkili olmuştur.