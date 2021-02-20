Kamer İsminin Anlamı Nedir? Kamer Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kamer kökeni Arapça olan ve uzun yıllardır Türkiye'de kullanılan bir erkek ismidir. Rengini mavi olması ile beraber tarihi ve anlam açısından güzel bir ifade sunar. Ayrıca okunuşu üzerinden de sevilen bir isim olması nedeniyle, son dönemlerde yeniden ilgi çekmiş adlardan biridir.

Kamer Ne Demek?

Farklı anlamlara gelen Kamer ismi hem dini hem de kelime anlamı üzerinden ele alınır.

- Ay

- Sadık hizmetkar

- Kur'an-ı Kerim'in 54. suresi

Bütün bu yönleri ile her açıdan güzel bir isim olarak kamer adı öne çıkıyor. Hem anlamları hem de güzel bir telaffuz sunması üzerinden, erkek çocukları için verilebilecek etkili isimlerden biridir.

Kamer İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Kamer ismini erkek çocuğu için kullanmak isteyen anne ve babalar Kur'an'da geçip geçmediğini de öğrenmeye çalışıyor. Kamer ismi Kur'an-ı Kerim'de geçer. Kur'an-ı Kerim'in 54. suresine bakıldığı vakit bu isim yine aynı anlama üzerinden ele alındığı görünür. Her açıdan değerli ve önemli bir cisim olması ile beraber, en sevilen isimlerden biri olduğunu söylemek mümkün. Tek başına kullanılabilir veya isteğe uygun başka isimlerle de bir araya getirilebilir.