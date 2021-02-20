Kanun Nedir? Hukukta Kanun Boşluğu Ne Anlama Gelir?

Kanunların yapılması halk arasında suç işleyen veya başka bir insanın hakkına bir şekilde taciz eden bireyler gerekli cezanın verilmesi olmaktadır. Fakat kanunlarda insanlar tarafından yapıldığı için oldukça önemli bazı kanun eksikleri olmaktadır.



Kanun Nedir?



İnsanlık ilk dünyaya geldiğinden beri bir takım kanun ve düzenlemeler etrafında şekil almışlardır. İlk olarak doğa kanunları insanlar üzerimde etkili olmuştur. Bunun üzerine doğa kanunlarının acımasızlığını yenmek için bireyler kendi kanunlarını oluşturmuşlardır.



Bu kanunların mantıkları kısaca toplum içinde ki düzeni ve adalet sistemini olumlu şekilde pekiştirmek olmaktadır. Bu kanun sistemi aslında bir nevi anlaşma biçimi olmaktadır. Bireyler bu kanun ve düzenlemeler sayesinde bir arda yaşayabilmektedir. İnsanlın bir dönem kanun olarak dini kitapları kullandığı bilinmektedir. Bir dönem ise insanlar kendi kanun kitaplarını oluşturmuşlardır.



Hukukta Kanun Boşluğu Ne Anlama Gelir?



Hukuk aslında kanunlar üzerine kurulmuş ve insanların güvenliğinin sağlanmış için oldukça önemli bir alan olmaktadır. İnsanlar kanun ve kanun önünde güvence ile birlikte bir arada rahatça ve güven içinde yaşamaktadır. Çünkü yapılan veya işlenen her cezanın bir karşılığı olduğu bilinmektedir. Bu durumlarda bireyler bir birine zarar vermesini engeller. Fakat bazı durumlarda kanunda veya hukukta boşluk oluşabilmektedir. Bun durum aslında insan aklının her yere yetemeyeceğine işaret olmaktadır. Bu sorunlar ve boşluklar usulünce çözüme kavuşması sağlanmaktadır.