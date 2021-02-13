Kaotik Ne Demek? Kaotik Enerji, Kaotik Ortam Ve Kaotik İlişki Ne Demektir?

Gürültülü ve kalabalık mekanlar için de kaotik kelimesi kullanılır. Örneğin :''İstanbul, kaotik bir şehir.''



Kaotik Ne Demek?



Karmaşık, kompleks ve karman çorman kelimeleriyle eş anlamlı olan kaotik, düzensiz manasına gelir.



Örnek Cümle:



''Kendimi bu kaotik düşüncelerden kurtarmak istiyorum.''



Kaotik Enerji, Kaotik Ortam ve Kaotik İlişki Ne Demektir?



Kaotik Enerji:



Dünyada ve evrenin genelinde bulunan enerji biçimidir. Entropinin artmasına ve karmaşaya neden olur. İnsanların mutsuz olmasına neden olan duygu ve düşünceler de kaotik enerji olarak tanımlanır.



Kaotik Ortam:



Herhangi bir oturma düzenin olmadığı, tamamen karmaşanın hakim olduğu mekanlara kaotik ortam denir.



Kaotik İlişki:



Tartışma ve kavgaların çok sık yaşandığı ilişki biçimidir. Kaotik ilişkide sevgililer ve aynı ortamda yaşayanlar birbiriyle uyumlu değildir.