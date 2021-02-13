Kaotik Ne Demek? Kaotik Enerji, Kaotik Ortam Ve Kaotik İlişki Ne Demektir?
Kaos kelimesiyle aynı kökten gelen Kaotik sözcüğü, karmaşık, bileşik, herhangi bir sisteme ve düzeneğe sahip olmayan anlamına gelir. Sadece somut ve ölçülebilir nesneler için değil soyut olgular için de bu kelime kullanılır. Kaotik ne demek ve kaotik enerji, kaotik ortam, kaotik ilişki hangi anlama gelir? Merak eden okurlar için örnek cümlelerle birlikte derledik.
Gürültülü ve kalabalık mekanlar için de kaotik kelimesi kullanılır. Örneğin :''İstanbul, kaotik bir şehir.''
Kaotik Ne Demek?
Karmaşık, kompleks ve karman çorman kelimeleriyle eş anlamlı olan kaotik, düzensiz manasına gelir.
Örnek Cümle:
''Kendimi bu kaotik düşüncelerden kurtarmak istiyorum.''
Kaotik Enerji, Kaotik Ortam ve Kaotik İlişki Ne Demektir?
Kaotik Enerji:
Dünyada ve evrenin genelinde bulunan enerji biçimidir. Entropinin artmasına ve karmaşaya neden olur. İnsanların mutsuz olmasına neden olan duygu ve düşünceler de kaotik enerji olarak tanımlanır.
Kaotik Ortam:
Herhangi bir oturma düzenin olmadığı, tamamen karmaşanın hakim olduğu mekanlara kaotik ortam denir.
Kaotik İlişki:
Tartışma ve kavgaların çok sık yaşandığı ilişki biçimidir. Kaotik ilişkide sevgililer ve aynı ortamda yaşayanlar birbiriyle uyumlu değildir.