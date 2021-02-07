Karekök Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Karekök Hesaplama Formülü

Karekök genellikle kare gibi iki eşit uzunluğa sahip olan bir cismin alanını hesaplama için kullanılır. Bu nedenle bir cismin karekök dışına çıkması için bir şeyin karesi olması gerekir.



Karekök Hesaplama Nasıl Yapılır?



Bir cismin karekök hesaplama hesaplanması için gerekli olan aynı sayıların çarpılması gerekir. Yani genellikle cisimler karekök dışına çıkabilmesi için bir şeyin karesi olması gerekir. Örnek vermek gerekirse karekök 36 verilir.



Aslına bu durumu temelde kenar ve köşeleri altı santim olan bir karenin alanı olarak düşünülebilir. Eğer bir karenin alanı 36 denilirse ve bu durumda karenin bir kenar uzunluğu nedir derler ise karekök işlemi kullanılır. Bu demek oluyor ki karenin ke kenarı yaklarmış olarak altı santimdir. Bu durumun en net çözümü ise karekök işlemi ile gerçekleştirmektedir.



En Basit Karekök Hesaplama Formülü Nedir?



Bireylerin pek çoğunun ortak problemi arasında karekök hesaplama işleminin oldukça karışık olması gelmektedir. Bireylerin en sağlıklı ve hızlı şekilde karekök işlemlerini hesaplaması için çift sayıları bilmesi gerekir. Ayrıca eğer bireyler ilk yirmi sayının ikinci dereceden kuvvetini bilirlerse de oldukça başarılı olmaları muhtemeldir.



Yani 15 sayısının kare3sinin bulunması için yapılması gereken oldukça basittir. İki tane 15 sayısını çarpmaktır. Sonuç 225 çıkan bu çarpım işlemi eğer karekök içine alınırsa bu seferde sonuç artı eksi 15 çıkar. Unutulmaması gereken iki adet eksili sayının çarpımı da 225 olarak bulunabilir.