Karne günü ne zaman, karneler hangi gün saat kaçta verilecek? 2020 Takdir - Teşekkür belgesi...

2019-2020 eğitim yılı sona ermek üzere. Eylül ayında okulların açılmasının ardından Kasım ayında ilk ara tatil yapıldı. Bir hafta süren ara tatilin ardından birinci dönem devam etti. Öğrenciler Ocak ayında ise yarıyıl tatiline girdiler ancak Mart ayında koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim başladı. Peki karneler nasıl alınacak?



KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, liselerde ise ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek. Liselerde "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün başarı" belgeleri ile diplomalar öğrenciler tarafından teslim alınabilecek. Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde 22 Haziran'dan itibaren diploma ve belgeler öğrencilere teslim edilmeye başlanacak.



KARNELER NASIL ALINACAK?

MEB, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını açıklamıştı. Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek.

Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek, “teşekkür”, “takdir”, “onur” ve “üstün” başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.

SORUMLULUK SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran'da gerçekleştirilirken yazıda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak, yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacağı belirtildi.