Karneler verilecek mi? Lise, Ortaokul, İlköğretim'de birinci dönem karneleri dağıtılacak mı?

Karneler verilecek mi sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında birinci dönemin sona ermesine kısa bir süre kala Lise, İlkokul ve Ortaokul'da karneler dağıtılacak mı sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Uzaktan eğitim süresinin birinci dönemin sona ereceği tarih olan 22 Ocak tarihine kadar uzatıldığının duyurulmasının ardından öğrenci ve veliler karneler dağıtılacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya dair Bakan Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. İşte o ayrıntılar...

LİSE, İLKOKUL VE ORTAOKUL'DA KARNELER VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında karneler dağıtılacak mı sorusunu yanıtladı. İşte o açıklama;

"Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.''

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

Ayrıca, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.