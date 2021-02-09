Karum Nedir? Tarihte İlk Karum Ne Zaman Ve Nerede Kurulmuştur?

Özellikle Anadolu topraklarında farklı bölgelerde karum bulunmaktaydı. Bu bağlamda birçok kişi internet üzerinden de karum nedir araştırıyor. Önemli bir merkez olması ile beraber karum değişik noktalarda yer almış alanlar içerisinde geliyor.



Karum Nedir?



Asur dili üzerinden karum liman ve rıhtım anlamına gelir. Genel anlamı olarak ise kentin yakınında kurulan bir ticaret merkezidir. Ticaret kolonileri olarak da bilinir ve Anadolu'ya bakıldığı zaman birçok farklı kentin yanında kurulmuştur. Tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir ve çok eski dönemlere uzanan önemli ticaret merkezleridir.



Tarihte İlk Karum Ne Zaman Kurulmuştur?



En çok merak edilen konular içerisinde karum ticaret merkezinin tarihte ilk defa ne zaman kurulmuş olduğudur. İlk karum yaklaşık olarak M.Ö. 2000'li yıllarda kurulmuştur. Çok eski bir tarihe sahip olduğu için tam olarak tarihi bilinmez. Ancak dünya çapında önemli ticaretin yapıldığı merkezler olarak da bilinmektedir. Bu sebepten dolayı Asurlular dönemi için oldukça önemli bir merkez şeklinde ifade etmek mümkün.



Tarihte İlk Karum Nerede Kurulmuştur?



Hem önemli karum olması hem de ilk olması ile beraber, bu ticaret merkezi ilk olarak Kaniş (Kanesh) bölgesinde kuruldu. Günümüzde bilinen diğer adı ise Kültepe olarak ifade etmek mümkündür. Bu kentin hemen yan tarafında kurulmuş bir ticaret merkezi olarak da ifade edilebilir. Bu sayede yapılan alışverişler ile beraber dünyanın ekonomik açıdan kontrolünü elinde tutan yapılar içerisinde geliyordu. O yüzden Asur devleti ayakta kalana kadar o ticaret merkezleri farklı kentlerde kuruldu ve kullanıldı.