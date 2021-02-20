Kasırga Nedir, Nasıl Oluşur? Kasırga Daha Çok Nerelerde Görülür?

Her yıl binlerce kişi kasırgalara karşı gereken önlemi almadığı için hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle kasırga durumlarında dikkatli olunmasına fayda bulunmaktadır.



Kasırga Nedir, Nasıl Oluşur?



Kasırga daha çok tropik bir doğa olayı olarak görülmektedir. Kasırgalar birçok bireyin hayatını olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Özellikle 27 dereceye yakın hava sıcaklıklarında kasırgalar etkilerini oldukça yüksek derece de göstermektedir. Fakat bu göstermelerin birçoğu denizlerde veya okyanuslarda meydan gelmektedir. Aslıda kasırgaların oluşma nedeni yüksek basınçlı merkezden oldukça alçak basınçlı merkeze doğru hızlı hava hareketi olmaktadır.



Eğer bu hava hareketi oldukça hızlı olur ise denizden bir miktar sıvı toplayabilmektedir. Bu topaklana sıvılar ise bir süre sonra yağmur ve ziftli yağış oluşturur. Şiddetli yağışlar ve olabildiğince hızlı esen bu yağmurlar nedeni ile birçok doğa olayı aynı anda olabilmektedir. Kasırgalar her kilometrede hızın daha da çok arttırama devam etmektedir.



Bir seviyeden sonra kasırgalar toplu yerleşim yaşam alanlarında bulunan evlere zarara vermektedir. Evlere en çok zarar verme yolu çatıda bulunana kiremit veya diğer sac benzeri yapıları koparması ile olur. Bu koparmalar nedeni ile birçok bireyin canı ve malı zarar görmektedir. Kasırgalara karşı dikkatli olunmasında oldukça faya vardır.



Kasırga Daha Çok Nerelerde Görülür?



Kasırgalar bugün birçok coğrafyada etkisini oldukça yüksek derecelerde göstermektedir. Bu gösterme dereceleri çoğu zaman insanların hayatına mal olmaktadır. En çok kasırgalar ekvator ülkeleri ve Amerika da görülmektedir.