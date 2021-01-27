Kavanoz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kavonoz Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Kavanoz kökenine bakıldığında Yunanca bir kelimedir. Türkçe anlamı ise farklı malzemelerden üretilebilen ağzı geniş çeşitli ebatlarda bulunabilen kaplara verilen isimdir. Genellikle üretim malzemesi olarak cam ve plastik kullanılmaktadır.



Kavanoz Nasıl Yazılır?



Nasıl yazıldığı sıklıkla karıştırılabilen kelimelerden biri de kavanozdur. Yazılarında hata yapmak istemeyenler kavanoz nasıl yazılır konusunu sorgulamaktadır. Günlük kullanımda birçok yerde kelimenin kavonoz şeklinde olan yanlış kullanımı ile karşılaşabilmekteyiz. Kelimenin doğru yazım şekli ise kavanoz olmalıdır.



TDK'ya Göre Kavonoz Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Dilimizdeki bazı kelimelerin günlük hayatta farklı telaffuz edilmesi bizleri yazım şeklinde hata yapmaya sevk edebilmektedir. Bazı kelimelerin ise yazım sırasında ayrı mı yoksa birleşik mi yazılacağı konusunda tereddüt edilebilmektedir. Kelimelerin doğru yazılışları için en güvenilir kaynak TDK olmaktadır. Kelimenin doğru kullanım şekli TDK'ya göre sorgulandığında kavanoz olarak kullanılmalıdır.