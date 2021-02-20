Ketem Nedir, Görevleri Nelerdir? Ketem'in Açılımı Ne Anlama Gelir?

Genel olarak sağlıklı bir yaşam sürülmesi için kanser gibi hastalıklardan korunumlasın gerekmektedir. Kanserden korunmanın en önemli yolu ise erken teşhis sayesinde olmaktadır.



KETEM Nedir, Görevleri Nelerdir?



Bizzat sağlık bakanlığı tarafında en önemli şeyler arasında kanser ile mücadele gelmektedir. Bu mücadele durumunun başarıya ulaşması için pek çok kişi v kişiler tarafında özel ve devlet girişimleri olmuştur. Bu girişimlerden biri de KETEM olarak bilinen ve kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleri olmaktadır.



Bu merkezin görevi başlıca hastalık durumlarında ne yapılması gerektiğine dair eğitimler olmaktadır. Bireylerin en çok dikkat etmesi gereken hastalıkların başında kanser türleri gelmektedir. Kısaca birçok kanser türünün ölüm oranı odlukça yüksektir. Bu nedenle bu hastalığa karşı dikkatli olunmasına oldukça fayda vardır.



İlk olarak bireyler KETEM merkezinde birçok kişinin detaylı muayene sonuçları araştırılmaktadır. Bu muayene sunuşları doğrultusunda kanser ile mücadelede en etkili yolun ne olduğu düşünülmektedir. Kanser ile mücadele işlemleri daha çok bireye özel ve oldukça önemli olmaktadır. Ayrıca KETEM merkezinde bireylere nasıl yaklaşılacağı da araştırılmaktadır.



KETEM'in Açılımı Ne Anlama Gelir?



KETEM pek çok kişi tarafında merak edilmektedir. Özellikle kanser hastaları veya kanser hastalığı ile mücadele eden bireylerin yakınları bu kurumun açılımını bilmek istemektedir. KETEM açılımı kısaca Kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi olarak bilinmektedir.