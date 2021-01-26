Kibrit Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Kirpit Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Genellikle insanlar tarafından kirbit veya kirpit olarak yazılmakta olan Kibrit kelimesi, TDK üzerinden de en çok aratılan kelimelerden birisidir.



Kibrit Nasıl Yazılır?



Kibrit kelimesi, doğru yazılışı olan ''Kibrit'' şeklinde yazılmalı ve okunmalıdır. Aksi taktirde farklı anlamlar çıkacağı gibi, anlamsız cümleler ve anlamsız kelimeler de oluşabilmektedir. Her kelimeyi cümle içerisinde doğru kullanmak Türkçe dili içerisinde çok önemli bir yer kaplamaktadır.



TDK'ye Göre Kibrit Nasıl Yazılır?



TDK'ye göre ''kibrit'' kelimesi, ''i'' harfinin yanına ''b'' harfinin eklenmesi ile yazılmalıdır. Günümüzde birçok farklı alan üzerinde yapılan araştırmalar sonucu en çok yazımı yanlış yapılan kelime kibrit olmuştur.



''Kibritin yanma süresi yaklaşık olarak 30 saniyedir''. Cümlesindeki kullanım doğru, ''Kirbitin yanması çok kısa bir sürede gerçekleşir.'' Cümlesindeki yazımı ise yanlıştır.