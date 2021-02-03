Kinin Maddesi Nedir, Ne İşe Yarar? Kininin Zararları Nelerdir?

Pek çok kişi internet üzerinden son dönemlerde kinin nedir öğrenmeye çalışıyor. Özellikle sağladığı faydaları ile beraber büyük ilgi toplayan bu madde, bitkisel kaynaklı bir seçenek olarak ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda sektörel açıdan da pek çok farklı sağlık alanında kullanıldığını söylemek mümkün.



Kinin Maddesi Nedir?



Kinin maddesi Amazon'da yetişen Cinchona ağacın kabuğundan elde edilmiş bir maddedir. Özellikle hem ilaç sektöründe hem de savaş alanında özel olarak kullanılması ile beraber kullanılan bir madde şeklinde öne çıkmaktadır. İçeriğinde özellikle 20'den fazla alkoloid bulunması ile beraber, önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek mümkün. Özellikle sıtma ile beraber dolaşım bozukluğuna kadar daha birçok farklı hastalık açısından, yaygın olarak kullanılan bir madde şeklinde ifade edilebilir.



Kinin Ne İşe Yarar?



Kinin özellikleri ilaç sanayinde yaygın olarak kullanılır. Bu anlamda sektörel açıdan özellikle sıtma hastalığı için önemli bir potansiyel taşır. Hatta satılma mikrobu için uzun yıllar bu hastalık adına tek çare olarak kullanılan bir madde olarak öne çıkıyor. Tabii günümüzde gelişen teknolojiyle beraber sıtma hastalığı için başka ürünler de kullanılıyor.



Aynı zamanda ateşli hastalıklar için kinin kullanılmaktadır. Özellikle gribal enfeksiyon açısından, soğuk algınlığı ile beraber bu gibi rahatsızlıklar için birebir etki sağlar. Bütün bu hastalıklardan korunmak için ilaç sektöründe farklı ilaçlar içerisinde kullanılır. Aynı zamanda bireysel olarak da ele alınmak suretiyle kullanıldığını dile getirmek mümkün. Ayrıca kalp düzeni sağlama, iştah açma ve iltihaba karşı da kullanılmış olduğunu söylemek gerekir.



Kininin Zararları Nelerdir?



Sağlık açısından getirdiği yararlar ile beraber aynı zamanda kinin maddesinin ne tür zararları olduğu merak ediliyor. Çok ciddi bir durum olmaması ile beraber bazı yan etkileri bulunduğunu dile getirmek mümkün.



Özellikle bazı durumlarda deride alerji yapma durumu ile karşı karşıya bırakabilir. Aynı zamanda kulak çınlaması ile beraber uğultu gibi durumlar da yine söz konusu olabiliyor. Bunlar genel olarak küçük yan etkiler şeklinde öne çıkmaktadır. Bunun dışında herhangi bir sorun olmadan sağlıklı bir şekilde kinin maddesini güven içinde kullanmak mümkün. Aynı zamanda zaten birçok farklı ilaçta günümüzde yaygın kullanılıyor.