Kit Nedir? Kamu İktisadi Teşebbüsü'nün Tanımı Ve Kit Taşeron Çalışma Sistemi

Hükümet adına ticari faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda, kit aynı zamanda bir tüzel kişiliğe sahiptir. Bu doğrultuda bir devlet kurumu olarak da ifade edilebilecek olan bu sistem, özellikle taşeron kadro düzenlemesi noktasında çok fazla karşılaşılıyor.

KİT Nedir?

Son zamanlarda KİT nedir sorusu çok fazla öne çıkıyor. Uzun adıyla kamu iktisadi teşebbüsü olarak bilinen kit, özellikle kamu kaynaklarını kullanmak suretiyle faaliyet gösteren bir devlet kuruluşudur. Aynı zamanda tüzel bir kişilik olarak ifade edilebilecek kit, devletin birçok farklı kurumu adına aktiftir. Böylece hükümetin yürütmesi gereken ticari faaliyetler, bu sistem çatısı altına devlet düzeni üzerinden ele alınır.

Kamu İktisadi Teşebbüsü'nün Tanımı

Kamu iktisadi teşebbüsü kamu kaynaklarının kullanılması ile beraber düzenleme yapan bir kuruluştur. Bu kuruluş ticari faaliyetleri yürütürken aynı zamanda devlet üzerinden pek çok kurum hakkında düzenleme sağlar. Bu bağlamda stratejik mal ve hizmetler, doğal kaynaklar, sağlık ürünleri ve alkol ve tütün gibi daha birçok unsur söz konusudur. Bu doğrultuda yapılacak tanım ile beraber, devletin pek çok kaynak üzerinden düzenleme sağlayan bir kurum şeklinde ifade edilebilir.

KİT Taşeron Çalışma Sistemi

Kamu iktisadi teşebbüsü sistemi çatı altında özellikle taşeron kadro düzenlemesi açısından bir adım öne çıkıyor. Bu bağlamda devlet kurum ve kaynakları kullanılmak suretiyle, taşeron üzerinden çalışan birçok kişi kadroya alınmaktadır. Tabii bu durum belli başlı bazı kriterlere bağlı olarak ele alınır ve taşeron sistemine son verilmek suretiyle kadro işlemi gerçekleşir. Böylece buradaki temel amaç taşeron sisteminin kökünden kaldırmaya çalışarak, işçiler için daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaktır.