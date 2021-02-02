Kmh Nedir? Kmk Kelimesinin Açılımı Ve Türkçe Anlamı Nedir?

Banka hesabı olan birçok kişi KMH nedir sorusunun cevabını öğrenmeye çalışmaktadır. Özellikle para çekim konusunda ihtiyaç söz konusu olduğu vakit, günümüzde yaygın kullanılan banka sistemleri içerisinde yer alıyor.



KMH Nedir?



KMH uzun yazılışı ile beraber Kredi mevduat hesabı olarak nitelendirilir. İhtiyaç kredisinden farklı olduğunu söylemek mümkündür. Buradaki farklılık limiti önceden belirlenmiş ve hesaba tanınmış nakit para olarak öne çıkıyor. Özellikle acil nakde ihtiyaç olundu vakit, vadesiz hesaplar üzerinden çekim imkanı sağlayan limitli bir nakit paradır. Günümüzde ise yaygın kullanılan ve belirli alt ve üst limitler dahilindedir, ihtiyacı karşılamak için çekildiğini söylemek mümkün.



KMH Kelimesinin Açılımı ve Türkçe Anlamı Nedir?



KMH Kelimesinin açılımı Kredi mevduat hesabı olarak ifade edilir. Aynı zamanda Türkçe anlamı üzerinden de bu şekilde ele alınır. Yani vadesiz bir hesaba tanımlanmış ve limiti olan nakit para olarak öne çıkıyor. Bu nakit para kişinin maaşı ile beraber bankadaki puanına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Böylece belirli limitler dahilinde çekilen para ile beraber, daha sonra taksitlendirme üzerinden geri ödeme gerçekleştirilir.