Kontenjan arttı ama?

Liselere Giriş Sınavı (LGS), bugün Sözel ve Sayısal olmak üzere düzenlenen iki oturumla sona eriyor. Sınav sonuçları, 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. LGS sonuçlarıyla Anadolu, fen, sosyal bilimler başta olmak üzere, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ile özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenciler yerleşebilecek.



Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı, 2012’de başlatılan 4+4+4 eğitim sistemi kapsamında, 60-66 aylıkken okula başlatılanlar nedeniyle 600 bin artarak, yaklaşık 1 milyon 800 bine ulaştı. MEB, öğrenci sayısındaki artışı dikkate alarak, sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanlarını da yüzde 52.6 oranında artırdı.Buna göre, geçen yıl 139 bin 660 olan kontenjan, bu yıl 213 bin 128’e çıktı.



Sınavla öğrenci alacak okullardan Anadolu liselerinin kontenjanı 71 bin 494; fen liselerinin 46 bin 710; sosyal bilimler liselerinin 12 bin 846; Anadolu imam hatip liselerinin 42 bin 8; mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 40 bin 70 olarak belirlendi.



Kontenjanlar arttı ama geçen yıl da sınava girenlerin yaklaşık yüzde 10’u sınavla alan okullara girebiliyordu, bu yıl da yüzde 10-11’i girebilecek. Liseye geçmeye hak kazanan 1 milyon 800 bin 8. sınıf öğrencisinden, 1 milyon 586 bin 872’si sınavla öğrenci alan okullara yerleşemeyecek.



Yerleşme şansı düşük



Öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin kontenjanı 131 bin 50. Geçen yıl bu okulların toplam kontenjanı 86 bin 110’du. Kontenjanlar artsa da bu okulları hedefleyen öğrencilerin şansı bu yıl da düşük. Öyle ki bazı illerde bu okullar genellikle yüzde 8 ve üstü dilimde olan öğrencileri alıyor. Daha üst dilimlerde bir-iki okul var ancak onlar da genelde şehir merkezine uzak ilçelerde yer alıyor. O nedenle yüzde 10’luk dilime giren ve önemli bir başarıya imza atan öğrenciler dahi istedikleri okula giremiyor. LGS puanıyla bir liseye yerleşemeyen öğrenci, yerel yerleştirme ya da pansiyonlu okullar arasından tercih yapacak.



MEB’in yayınladığı kılavuzda yerleştirmelerin nasıl olacağıyla ilgili bir bilgi yok. Sınav sonrası yayınlanacak kılavuzla bu konu netlik kazanacak. Ancak geçen yıl öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullara, puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirildi. Puan eşitliğinde sırasıyla Okul Başarı Puanı’na (OBP), 8., 7. ve 6. sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı’na (YBP), okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine, öğrencinin yaşna bakılarak yerleştirme yapıldı.



Nakil son seçenek



Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi ise geçen yıl, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına, belirlenen kontenjanlara göre yapıldı. Kayıtlar sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre gerçekleştirildi. Eşitlik olması durumunda ise sırasıyla 8., 7. ve 6. sınıflardaki YBP üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapıldı.



Lise tercihini değiştirmek isteyenler için merkezi ve yerel yerleştirme sonrasında nakil döneminde tekrar tercih hakkı tanınıyor ancak önceki yıllardaki tecrübelerden görüldüğü kadarıyla özellikle Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinde çok fazla boş kontenjan kalmıyor.



Gözde okulların kontenjanları



LGS’ye giren her öğrencinin hayali gözde liselere yerleşebilmek. Bu okullardan İstanbul Erkek Lisesi’nin 180 olan kontenjanı 58 kişi artarak 204 oldu. Kabataş Erkek Lisesi’nin kontenjanı da geçen yıla göre 24 kişi artarak 204, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin kontenjanı da 24 kişi arttı ve 204 oldu. Galatasaray Lisesi’nin kontenjanı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine 100 olarak belirlendi. Kadıköy Anadolu Lisesi’nin 240 olan kontenjanı 306’ya, Çemberlitaş Anadolu Lisesi’nin 150’den 160’a, Pertevniyal Lisesi’nin 180’den 238’e, Şehremini Anadolu Lisesi’nin 150’den 280’e, Vefa Lisesi’nin 150’den 204’e çıktı.



Kolejler nasıl öğrenci alacak?



Yabancı kolejler başta olmak üzere bazı özel okullar, öğrenci kabulünde MEB’in düzenlediği ortak sınavdaki puanları dikkate alacak. Ön kayıt, asil kesin kayıt, yedek liste ve serbest kayıt olacak şekilde, dört kayıt dönemi var. Taban puanlar, kontenjanlar, kesin kayıt döneminden sonra kalan boş kontenjanlar ve puanlar, başvuru şartları gibi kayıtlara yönelik tüm bilgiler için de okulların internet sitelerinin yakından takip edilmesi gerekiyor. Özel okullara kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere, devlet okulları için tercih ekranı açılmayacak. Ancak tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirenler, devlet okullarından tercihte bulunabilecekler.