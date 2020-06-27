Kontenjanlar yetecek mi?

Geçen yıl da YKS’ye 2.5 milyon aday katılmıştı. Devlet üniversitelerinde 288 bin 821 ön lisans, 344 bin 368 lisans, 25 bin 509 özel yetenek olmak üzere toplam 658 bin 698 kontenjan vardı. Vakıflarda da 74 bin 735 ön lisans, 81 bin 506 lisans, 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerde toplam 16 bin 284 kontenjan bulunuyordu.

Tüm üniversitelerde, ön lisansta 367 bin 541, lisansta 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere toplam 835 bin 66 kontenjan vardı. Açıköğretimle birlikte kontenjan sayısı 1 milyon civarındaydı. Yerleştirmeler sonucunda, üniversitelerde 71 bin 233 kontenjan boş kalmıştı.

Önceki yıllarda da 100 bine yakın kontenjan boş kalıyordu. YÖK, bu durumun önüne geçmek için kontenjanlarda düzenleme yaptı. Ocak 2020’de, Gebze Teknik Üniversitesi’ndeki “Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı”nda YÖK Başkanı Yekta Saraç, kontenjanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre devlet üniversitelerinde 40 civarında programın ikinci öğretimi kapatıldı. Vakıf üniversitelerinde boş kalan programların kontenjanlarında da azaltmaya gidildi. Ancak kontenjanların dağılımı henüz belli değil.

Başarı sırasını aşmak şart

Geçtiğimiz yıllarda bazı programlarda başlatılan başarı sırası uygulaması bu yıl da devam edecek. Buna göre ilgili puan türlerinden tıp fakültelerinde en düşük 50 bininci; hukukta 125 bininci; mühendislik programlarında, orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programı dahil olmak üzere 300 bininci; mimarlıkta 250 bininci; öğretmenliklerde 300 bininci; eczacılıkta 100 bininci; diş hekimliği programlarında 80 bininci sırada olan adaylar alınacak. Bu yıl, özel yetenekle öğrenci alan öğretmenlik programlarına da başarı sırası sınırlaması getirildi. Bu kapsamda, bu bölümleri tercih edecek adaylarda, TYT’de en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olma şartı aranacak. Baraj, vakıf üniversitelerinde de uygulanacak. Dileyen vakıf üniversiteleri bu programlar için daha üst başarı sıralaması da koyabilecek.