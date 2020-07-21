Köpek Balığı Türleri Hangileridir? İsimleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Köpek balığı bilimsel adı Selachimorpha olan bir canlıdır.

K Harfi İle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?

- Kedi

- Köpek

- Köpek balığı

- Kuzu

- Koyun

- Kırlangıç

- Kurt

- Kaz

- Kanguru

- Kuğu

- Kaplan

- Karınca

- Kartal

- Keçi

- Kirpi

- Koala

Köpek Balığı Türleri Hangileridir?

1) Goblin Köpek Balığı

Bir köpek balığı türlerinden olan goblin yaklaşık olarak 3 metre boylarına ulaşabilen köpek balığı türlerinden birisidir. Kıyılara yakın olarak yaşayan bir köpek balığı olan goblin yavaş yüzen köpek balığı türlerindendir.

2) Testere Köpek Balığı

Bir diğer köpek balığı türü ise testere köpek balığıdır. Yaklaşık olarak 1.5 metre boylarında olan testere köpek balığı burnu oldukça uzun ve testereyi andıran bir görünümü bulunur. Bu köpek balığına bundan dolayı testere köpek balığı denilmektedir.

3) Fırfırlı Köpek Balığı

Okyanusların en diplerinde yaşayan bu köpek balığı fırfır bir görünüme sahip olan köpek balığıdır. Fırfırlı köpek balığı yaklaşık olarak 300 tane dişe sahiptir.

4) Mızrakdişli Nehir Köpek Balığı

Mızrakdişli nehir köpek balığı yaklaşık olarak 2 metre boylarındadır. Mızrakdişli nehir köpek balığı nehirlerde bile gözlemlenen köpek balıkları arasındadır.

İsimleri ve Özellikleri Nelerdir?

1) Mustelus Mustelus

Asıl köpek balığı olarak da bilinmektedir. Mustelus mustelus Akdeniz'de yaşayan bir köpek balığıdır. Mustelus mustelus 1.25 ila 1.75 metre boyları arasında bulunan bir köpek balığıdır. Yumuşakça canlıları yiyerek beslenirler.

2) Prionace Glauce

Prionace glauce mavi köpek balığı olarak da bilinen bir balık türüdür. Boyu yaklaşık olarak 3.5 metre ortalamasındadır. Yüzgeçleri ve gözleri mavi olduğundan dolayı mavi köpek balığı olarak adlandırılmaktadır. Dişleri oldukça kuvvetli ve testereye benzer dişleri bulunmaktadır.

3) Asıl Harhariyas

Yaklaşık olarak 40 adet türü bulunur. Atlantik denizinde ağırlıklı olarak yaşamaktadırlar. 2 metreyi aşkın boyları bulunmaktadır. İnsanlar için en tehlikeli köpek balığı türüdür.

4) Sphhyrna Zygaena

Çekiç balığı olarak da bilinmektedir. Bu köpek balığı türü başı çekiş şeklindedir. Boyları ise ortalama olarak 3.5 metre civarındadır.