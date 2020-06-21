Koronavirüs gölgesinde LGS tamamlandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu, sınav binaları temizlendi ve sınıflar dezenfekte edildi. Sınav salonlarına öğrenci ve görevliler için tıbbi maske konulurken, bina ve salonların girişlerine de el antiseptikleri yerleştirildi.

Öğrencilerin sınavın yapılacağı okula girişleri sırasında en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunması sağlandı ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alındı. Velilerin, okul bahçesine girmesine izin verilmedi. Öğrenciler, sınav salonlarına maskeyle girerken, yerlerine oturmalarının ardından isteyen öğrencinin maskesini çıkarabileceği duyuruldu. Sınavda, soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullandı. Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık sürede okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymalarını sağlayacak şekilde gerekli tedbirler alındı. Sınav bitiminde öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmadı; binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla sınıf sınıf sosyal mesafeyi koruyarak sınav salonu ve binadan ayrıldı; okul koridoru ve bahçesinde de maskelerini çıkarmadı.

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde, istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları da kısıtlandı.

Bakan Selçuk: ‘Huzurla tamamladık’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın huzur ve güvenle tamamlandığını bildirdi. Selçuk, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, rakamsal verileri de paylaştı. Buna göre; geçen yıl sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken bu yıl 18 bin 139’a, salon sayısı 59 bin 568’den 111 bin 918’e; görevli öğretmen sayısı 148 bin 946’dan 353 bin 158’e çıkarıldı. Diğer sınavlardan farklı olarak 17 bin 990 rehber öğretmen de sınav alanlarında öğrencilerin yanında bulundu.

İki oturum arasında 45 dakika mola

LGS’nin birinci oturumunda öğrencilere, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sorularından oluşan 50 soru soruldu; 75 dakika süre tanındı. Birinci oturumun ardından sınava 45 dakika ara verildi. Saat 11.30’da başlayan ikinci oturumda ise öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri’nden oluşan 40 sayısal sorusuna yanıt vermek için ter döktü. 80 dakikalık ikinci oturumun ardından sınav 12.50’de tamamlandı.