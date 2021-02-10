Koronavirüs gölgesinde YKS

Milyonlarca öğrencinin hayalini kurduğu üniversiteleri kazanmanın yolu olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurular 2 Mart’a kadar devam ediyor. Sınav ücretlerini ödemek için ise son gün 3 Mart 2021. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koronavirüs salgınının görülmeye başladığı geçtiğimiz yıl, sınavın kapsamı, süresi ve baraj puanlarında değişikliğe gitmişti. Bu yıl da koronavirüs gölgesinde yapılacak YKS’de bu değişiklikler uygulanmayacak. 2020 YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 135 dakika olan süre 165’e çıkarılmıştı. Bu yıl 26 Haziran’da gerçekleştirilecek TYT’de adaylara önceki yıllarda olduğu gibi 135 dakika süre verilecek. 27 Haziran’da düzenlenecek Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) süre 180 dakika, Yabancı Dil Testi’nde (YDT) de 120 dakika olacak.

2020 YKS’de lisans programlarını tercih edebilmek için istenen 180 baraj puanı 170’e düşürülmüştü. Bu yıl kılavuzda, TYT için baraj 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları için baraj 180 olarak görülüyor. Bazı bölümleri tercih etmek için var olan baraj sıralamalarında da bir değişiklik bulunmuyor. Kılavuza göre Hukuk’ta ilgili puan türüne göre en düşük başarı sırası 125.000; Tıp’ta 50.000; Mimarlık’ta 250.000; Eczacılık’ta 100.000; Diş Hekimliği’nde 80.000; Mühendislik ve Öğretmenlik programlarında ise 300.000.

Müfredata dikkat!

2020 YKS’ye giren öğrenciler, koronavirüs nedeniyle EBA üzerinden uzaktan eğitim yapıldığı için 12. sınıf ikinci dönem müfredatından sorumlu olmamıştı. Bu yıl adaylar, 9. sınıfın ilk kazanımından 12. sınıfın son kazanımına kadar tüm konulardan sorumlular. Her ne kadar 2020-2021 eğitim öğretim yılının başında kademeli olarak yüz yüze eğitim yapılsa da vakalarda yaşanan artış nedeniyle MEB, ara tatil sonrasında yeniden uzaktan eğitime geçme kararı aldı. Yarıyıl tatili sonrasında yüz yüze eğitim, 15 Şubat’ta köy okullarında başlayacak. 1 Mart’ta da ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okullarında salgının seyrine göre yüz yüze eğitime geçilmesi hedefleniyor.

MEB, EBA’ya erişimde zaman zaman yaşanan aksaklıklara rağmen bu yıl müfredat daraltmasına gitmedi. Bu durumda adayların okullarında öğrendikleri her bilgiyi dikkate almaları ve titizlikle çalışmaları gerektiğini kaydeden Bilfen Liseleri Bölüm Başkanı Sebahat Başusta’nın önerileri şöyle: “12. sınıf öğrencileri 1. ara tatile kadar okullarında yüz yüze eğitim aldılar, kimisi evden devam etti. Sömestr tatilinde de yüz yüze eğitim alabilenler oldu. EBA’yı mutlaka takip etmelerini ayrıca EBA Akademik Programı ve odsgm.meb.gov.tr adresinden kazanım testlerini ve fasikülleri takip etmelerini öneriyorum. Tüm öğrencilerin kendi sorumlu oldukları müfredatın takibi için MEB kitaplarından konu çalışmaları gerektiğini ve çeşitli kaynaklardan bol miktarda ve süre tutarak test çözmeleri gerektiğini hatırlatmak isterim.”

‘Bu yıl avantajlılar’

Geçen yıl YKS’de konu sınırlamasına gidilmesi nedeniyle adayların kolay bir sınavla karşılaştığını ve bu durumun da bir dezavantaj oluşturduğunu belirten Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, yerleştirmelerde başarı sıralamalarında 100 binlik gerilemelerin görüldüğünü kaydetti. Sınavın kapsamı ne kadar genişse o kadar iyi sonuçlar ortaya çıktığını söyleyen Yeşilyurt, “Sınavın tüm konuları içeriyor olması bence bir avantaj. Geçen yıl ile bu yılı karşılaştırdığımızda; bu yıl uzaktan eğitim daha iyi yapılıyor ve öğrenciler de bunu kabullenmiş durumdalar” dedi.Adayların bilgiye ulaşmalarında bir sorun yaşamadığının altını çizen Yeşilyurt, YKS’ye hazırlanan adaylara şu önerilerde bulundu: “Youtube’da konu anlatımlı iyi videolar var, cüzi ücretler karşılığında çeşitli uygulamalar var.Öğrenci önüne bakacak, süre tutarak deneme sınavlarını olacak. EBA’daki içerikler güzel. Hem lise hem de üniversite sınavına hazırlık için soru örnekleri yayımlanıyor. Öğrenciler, ne kadar farklı soru görürlerse o kadar iyi. Geçmiş yıllardaki sorulara bakmalarında yarar var. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) okuduğunu anlamada çözmenin önemli olduğu uzun paragraf soruları var. O nedenle adaylara ALES Türkçe sorularını çözmelerini öneriyoruz.”